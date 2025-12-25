¡Ö70ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¡¡º£µ¨¤Îà¥Ù¥¹¥Èá¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡©¡¡¡Ö¥Ð¥ó¥Ç¥£¥¨¥é¡×¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àDJ¿®ÀîÎµÂÀ¤µ¤ó¡Ú¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬30¼þÇ¯¡Û
¡¡º£Ç¯¤Ç¥¯¥é¥ÖÁÏÀß30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡£ÁÏÀß»þ¤«¤é¥¯¥é¥ÖÀìÂ°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àDJ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¿®ÀîÎµÂÀ¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤À¡£»î¹ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²Â³¤±¤Æ30Ç¯¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¿®Àî¤µ¤ó¤ÎÈþÀ¼¤¬¶Á¤±¤Ð¡¢Àï¤¤¤Î¹ç¿Þ¤À¡£¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤¬J¥ê¡¼¥°¤Ë»²Æþ¤·¤¿1996Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥àDJ¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¾Ò²ð¤äÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£°ì¤Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥Ç¥£¥¨¥é¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢¿®Àî¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥àDJ³¦¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥Ç¥£¥¨¥é¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤Â¸ºß¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÆü¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡96Ç¯¤Ë¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥àDJ¤òÊç½¸¡£¿®Àî¤µ¤ó¤¬ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¯¥í¥¹FM¡×¤ÎDJ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î±þÊç¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÏÃ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¼õ¸³¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¸õÊä¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÁª¼ê¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë·Á¤Ç¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç²á¤´¤·¤¿³ØÀ¸»þÂå¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤Î¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤¤¡×¤ÈÆ´¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£º£¤ÎDJ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÍâÆü¡¢¹ç³Ê¤ÎÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤Ð¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡½é¤á¤ÆÃ´Åö¤·¤¿»î¹ç¤Ï96Ç¯3·î20Æü¤Î±ºÏÂÀï¡£¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¸Ø¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤À¡£¡Ö¡Ê´ÑµÒÀÊ¤Î¡ËÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ç¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¨¤Î¿ô¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àDJ¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤Þ¤ì¤ë¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤Ï¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤ë¤¬¡¢°ì¤Ä¤Ï1998Ç¯¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¤ÎJ1»²Æþ·èÄêÀï¤À¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö¿À¤ò¸«¤¿Ìë¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë°ìÀï¡£¿®Àî¤µ¤ó¤ÏDJ¤Î¶ÈÌ³¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÉé¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£1¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢±äÄ¹Àï¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ø¤Û¤éÍè¤¿¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤éà½ÐÄ¥á¤·¤¿»î¹ç¤â¤¢¤ë¡£2015Ç¯¡¢CÂçºå¤È¤ÎJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¥Û¡¼¥à»î¹ç¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¾ì¤ÏÁê¼ê¤ÎËÜµòÃÏ¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤À¤Ã¤¿¡£Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿23Ç¯¤ÎYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×·è¾¡¤â¿®Àî¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥¯¥é¥Ö»Ë¤Ë»Ä¤ë²÷µó¤ò±é½Ð¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡ÖÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤¿¡×¤È¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈDJÌ½Íø¡Ê¤ß¤ç¤¦¤ê¡Ë¤Ë¿Ô¤¤ë·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ÎÁª¼ê¾Ò²ð¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï²áµî¤Î¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢Ê¸¸À¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤ÎÆÃÄ¹¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤ë¡£
¡¡¡ÖÇ¯¤Ë1¿Í¡¢2¿Í¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¤ä¤Ä¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢º£Ç¯¤Ï¿·²ÃÆþ¤ÎDF°ÂÆ£ÃÒºÈ¤À¤Ã¤¿¡£°¦¾Î¤Î¡Ö¥É¥¥¡¼¡×¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖJust¡¡Do¡¡It¡ª¡¡DF¡¡°Â¡Ø¥É¥¥¡¼¡ÙÃÒºÈ¡ª¡×¡£¿·ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç°ÂÆ£¼«¿È¤¬¡Ö¡Ø¥É¥¥¡¼¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£J1½éÄ©Àï¤Ê¤¬¤é¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢°ìÌö¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Îà´éá¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥É¥¥¡¼¡×¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤«¤é¸Æ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤°¦¾Î¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿®Àî¤µ¤ó¤â¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤»¤è¤¦¡×¤È»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿FWÂçµ×ÊÝÅ¯ºÈ¡Ê¸½¿ÀÆàÀî¸©1Éô¥ê¡¼¥°¡ÖFIFTY¡¡CLUB¡×¡Ë¤Ê¤É¤â¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¤ÏÎ¨Àè¤·¤ÆÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î±É¸÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢5Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢J1¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤Ï1Ç¯¤Ç¹ß³Ê¤·¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö5Ç¯¼þ´ü¡×¡¢2013Ç¯¤Î·Ð±Ä´íµ¡¤Ê¤É¡¢¶þ¿«¤Ë¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¿®Àî¤µ¤ó¡£º£Ç¯10·î26Æü¤Î¾ÅÆîÀï¤Ç6µ¨Ï¢Â³¤ÎJ1»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¤½¤³¤¬ÌÜÉ¸¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤³¤È¤µ¤é¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö²¿Ç¯¤«¤«¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×
¡¡Í¥¾¡¤Î´¿´î¤òÌ£¤ï¤¦Æü¡¹¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢¿®Àî¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤È¤È¤â¤ËÊâ¤àÆü¡¹¤ÏÂ³¤¯¡£¡Ö70ºÐ¤Þ¤Ç¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¾®ÎÓ¹îÌé¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢84ºÐ¤Ç¸½Ìò¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë½Å¤Í¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë