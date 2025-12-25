¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡»ö¶È¼Ô¤¬ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹Èï³² ¸©¤ä34»ÔÄ®¤È¥áー¥ëÁ÷¼õ¿®¤·¤¿2Ëü·ï¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ï³¤¨¤¤¤«¡áÀÅ²¬¸©
ÀÅ²¬¸©¤Ï12·î25Æü¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡»ö¶È¼Ô¤Ø¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹Èï³²¤Ë¤è¤ê¡¢¸©¤ä¸©Æâ34»ÔÄ®¡ÊÉÍ¾¾»Ô¤Ï½ü¤¯¡Ë¤È¥áー¥ë¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿»ÔÌ±¤ä»ö¶È¼Ô¤ò´Þ¤àÌó2Ëü·ï¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©¤È34»ÔÄ®¤Ï¡¢¡Ö¼«¼£ÂÎ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¡×¤ò¶¦Æ±±¿ÍÑ¤·¡¢TOKAI¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TOKAI¤Ï12·î19Æü¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥áー¥ë¥µー¥Ó¥¹¤¬³°Éô¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¾ðÊó¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢¤³¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡Ö¼«¼£ÂÎ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¡×¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥áー¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¥í¥°¾ðÊó¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ï³¤¨¤¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢2023Ç¯4·î°Ê¹ß¤Ë¸©µÚ¤Ó34»ÔÄ®¤È¤Î´Ö¤ÇÁ÷¼õ¿®¤·¤¿ÅÅ»Ò¥áー¥ë¤Î¥Ø¥Ã¥À¾ðÊó¤Î°ìÉô¡ÊÁ÷¿®¼Ô¡¦¼õ¿®¼Ô¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¢·ïÌ¾¡¢Á÷¿®Æü»þ¡¢¤½¤ÎÂ¾¥áー¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÅù¤ÇÉÕ²Ã¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¡Ë¤Ç¡¢¸©¤ä»ÔÄ®¤È¥áー¥ë¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿»ÔÌ±¤ä»ö¶È¼Ô¤ò´Þ¤àÌó2Ëü·ï¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤Ø¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ï¡¢¸©¤È34»ÔÄ®¤È¥áー¥ë¤ÎÁ÷¼õ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿»ÔÌ±¤ä»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤ò¤«¤¿¤ëÉÔ¿³¤Ê¥áー¥ë¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤Ê¤¤¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤äURL¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£