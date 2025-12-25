歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子の息子と一緒に過ごす初めてのクリスマスの様子を公開しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 双子の息子と初めてのクリスマス 「こんなにしあわせなクリスマスがあるのかと感動しました」





クリスマスの25日に投稿された画像には、中川さんがサンタクロースともみの木のクリスマス衣装に身を包んだ双子の息子と一緒に写る家族ショットが多数掲載されています。







投稿では「メリークリスマス 双子と初めてのクリスマス」と題し、「クリスマスツリーと、プレゼントに買ってあげたかったプーさんのメリーをいただいたよ！サンタさんありがとう！」と喜びの言葉を綴っています。







室内には華やかに飾られたクリスマスツリーや、ラッピングされた多数のプレゼントが置かれ、特別な日の雰囲気を演出。投稿の写真からは、子どもたちのためにディズニーのプーさんのおもちゃがプレゼントされたことがわかります。







食事の写真も投稿され、クリスマスケーキやフライドチキンなどのごちそうが並んでいます。「不二家とケンタッキー、いつかのクリスマスではいっしょに食べられるといいね ミルクで乾杯でした」と綴っています。







中川さんは「双子に出会えて人生が変わった2025年 こんなにしあわせなクリスマスがあるのかと感動しました、、！かみしめて思い出に」と母親としての喜びを表現。







さらに「子供の頃サンタさんからのプレゼントがあったとき感動したの覚えてる いつかおおきくなったときもたのしいクリスマスしようね」と、将来の子どもたちとのクリスマスへの思いも記しています。







投稿には「#双子」「#絵日記」「#初めてのクリスマス」「#クリスマスプレゼント」「#サンタさん」などのハッシュタグが添えられていました。







この投稿に、「この2人こそ最高のプレゼントだね」「かわいいサンタさんとツリーちゃん いい写真ですね」「幸せなクリスマスをお過ごしで良かったです」「素敵なクリスマスで、こちらも幸せな気分になります」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】