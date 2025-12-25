東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標

＊日本

住宅着工件数（11月）14:00

結果 -8.5%

予想 0.4% 前回 3.2%（前年比)



※要人発言やニュース

＊植田日銀総裁 経団連審議委員会で講演

今回の利上げの判断材料、関税政策と賃上げの動き

米経済全体の下振れリスク、ひと頃より低下

企業の積極的な賃金設定行動が途切れる可能性は低い

中心見通し実現していけば、引き続き利上げで緩和調整

緩和度合いの適切調整、物価目標をスムーズに実現

ゼロノルムの世界に戻る可能性、大きく低下している

基調物価は緩やかな上昇傾向、2％に着実に近づいている

2%目標の持続・安定的な実現で、企業の前向き行動をサポート

来年以降も賃金・物価上昇メカニズム、維持の可能性高い

外部サイト