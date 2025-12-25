弁護士グループのアトム法律事務所（本社：東京・千代田区）は２５日、独自のアンケート調査の結果、自動車保険に「弁護士費用特約」がついているかという設問に対し、４８％が「初めて聞いた」と回答したと発表した。同社は「約半数のドライバーが特約の存在や自身の補償内容を十分に把握できていない可能性を示唆しています」としている。

また、示談成立まで「半年以上」が４６％で最多となっており、事故処理は長期化する傾向としている。加害者が「無保険（任意保険未加入）」だった経験がある人は１５％。事故時の警察への通報率は８３％、ドライブレコーダーの常時設置率は６４％となっている。結果の詳細は以下の通り。調査期間は１１月１７〜２７日。有効回答数は、のべ２万８４７３。

＜１＞ご自身の保険に「弁護士費用特約」がついていることを知っていますか？（回答数：５７４３）

・はい、知っていて加入している：４１％

・知っていたが加入していない：１１％

・初めて聞いた：４８％

＜２＞交通事故の示談が成立するまでにかかった期間は？（回答数：２３６３）

・１か月以内：３１％

・１〜３か月：１６％

・４〜６か月：７％

・半年以上：４６％

＜３＞事故の加害者が無保険だったことはありますか？（回答数：４７６７）

・はい：１５％

・いいえ：４３％

・わからない：４２％

＜４＞治療のために通院した期間はどのくらいでしたか？（回答数：２０８９）

・１か月未満：４７％

・１〜３か月：２１％

・４〜６か月：９％

・それ以上：２３％

＜５＞事故時に警察へ通報しましたか？（回答数：７７６８）

・はい、すぐに通報した：８３％

・はい、後日通報した：２％

・通報しなかった：９％

・相手が通報した：６％

＜６＞ご自身の車にはドライブレコーダーをつけていますか？（回答数：５７４３）

・常時つけている：６４％

・最近つけた：４％

・つけていないが検討中：１３％

・つけていない：１９％

※出典：交通事故弁護士アトム（アトム法律事務所）