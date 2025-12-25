ホムパにも◎さつまいもで作るホクホク「デリ風」おかず

ホクホク食感がおいしい「さつまいも」。今回は、ホムパや家飲みにピッタリなデリ風おかずのバリエをお届けします。イベントシーズンの今、役立つこと間違いなし。

▼クセになる！サラダ

ベーコンの塩気とさつまいもの甘さに、クリームチーズのクリーミーさが加わったクセになるサラダ。メインディッシュの前の前菜やおつまみにいかが？



▼ゴロゴロ感が◎！ホットサラダ

体を冷やしたくないときにピッタリなアレンジ。大きめにカットしたさつまいもとブロッコリーがたっぷりで、食べ応えバッチリ！サラダだけでも満足感がスゴイ。

▼ゴロゴロ入った鶏肉が絶品！

レンチンしてつぶしたさつまいもにレーズンをプラス。おしゃれな味わいは、パスタやワインなど洋風のメニューのおいしさを引き立ててくれます。パンにのせて食べても美味。

▼具沢山で彩り豊か

輪切りにしたきゅうりと枝豆がいいアクセントに。たっぷり入った具材の食感がバリエ豊かで、食べていて飽きません。豪華な見た目に思わず歓声が！





さつまいもで作るデリ風のおかずは、おしゃれで絶品！どの世代からもウケがいいところが嬉しいポイントです。年末年始の人が集まるときの、おもてなし料理にいかがでしょうか？ (TEXT:森智子)

