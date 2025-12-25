お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が２５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ゲストとしてお笑いタレントの横澤夏子が登場し、ランドセルを購入するために行う活動「ラン活」について話した。

４月から小学生になる横澤の長女。ランドセルを入学の１年以上前に購入したものの、届いたランドセルをまだ娘に見せていないという。これに対し、藤本は「でも見せた方がいいんじゃないの？」と質問。

「嘘！いつ見せるべきです？届いてからすぐ見せました？」と横澤が逆質問。これに藤本はうなずき、「だって気持ちが変わったら困らない？違う色を言われたら困るじゃん」と答えると「もう今すっごいヒヤヒヤしてる。ピンクを選んだのに、最近『水色が大好きだ』とか言い出して…」と横澤が不安を吐露した。

「そうでしょー！」と反応する藤本に「はぁ怖い！って思って」と頭を抱える横澤。「だから私だったらすぐ見せる」とランドセルの存在を子供にアピールするという藤本の話を聞いた横澤は「早めに見せた方がいいですね」と決断。藤本は「うん、気持ちを一回整理させないと」とアドバイスした。