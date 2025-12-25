ÃæÆü¡¦¾åÎÓ¤Ï2ÇÜÄ¶¤Î4600Ëü¡¡¡ÖÉü³è¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡ÃæÆü¤Î¾åÎÓÀ¿ÃÎ³°Ìî¼ê¤¬25Æü¡¢¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢º£µ¨¤Î1750Ëü±ß¤«¤é2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ëÇ¯Êð4600Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£²ÃÆþ2µ¨ÌÜ¤Ç³°Ìî¤Î°ì³Ñ¤ËÄêÃå¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Îµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤·¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Éü³è¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È½¼¼Â´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡134»î¹ç¤Ç17ËÜÎÝÂÇ¡¢52ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨2³ä7Ê¬¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë27ÅðÎÝ¤ÈÂ¤Ç¤â¿·¶ÃÏ¤ò³«¤¤¤¿¡£8Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµå±ã¤Ë¤â½Ð¾ì¡£30ºÐ¤Î¶ìÏ«¿Í¤Ï¡ÖÄü¤á¤º¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤êÀÚ¤ì¤¿¡×¤È¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤À¤é¤±¡£Á´¤Æ¤Î¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë