お笑いコンビ「千鳥」のノブ（45）が24日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）にゲスト出演。「唯一本当の姿が見られる番組」を後輩芸人から暴露される場面があった。

番組は動物たちがホモ・サピエンス（人間）の謎の行動・習性を研究していく“逆転アニマルバラエティ”。この日は「業界人にコンサルしてもらおう！」をテーマに、MCとしての「番組の回し方」などについてトークした。

プライベートでノブが仲が良い後輩として「平成ノブシコブシ」の徳井健太が出演。「やっぱりゴチで俺、めっちゃ変わったと思う、ノブさん。ゴチがかなり引き金になっていると思ってて」と、ノブはレギュラー出演していた日本テレビの「ぐるナイ」の人気コーナー「グルメチキンレース・ゴチになります!」（以下ゴチ）での変化について触れた。

「ゴチ」には2019年から2022年の4年間レギュラー出演していた。

徳井は「大阪って特に俳優さんとかモデルさんとか基本いないじゃないですか。いざ東京に来たら、周りには芸人じゃない方々を回すことが多くて、千鳥さん、そこでつまずいちゃったと思うんですよ。面白すぎると逆に損する。周りが嫌な気持ちになるって時に、モヤモヤしてた時に『ゴチ』が決まってから、ちゃんとノブさんの面白さを抑えつつ、周りを引き立てるって方にすごい変えたんですよ」と指摘した。

さらに「今ノブさんがやってるゴールデンは基本、新生ノブ。で、唯一本当のノブさんが見れるのが『（千鳥の）鬼レンチャン』。『鬼レンチャン』に関しては、やはり後輩であるかまいたちが全開で来るもんだから、新生ノブじゃちょっと相手にならないと。じゃあ俺も本気でやってやるわってなって、あの二組の大げんか。やってるのを見れるのは鬼レンチャンだけ」と暴露した。

これに、ノブは「全部言うな、ハゲ！全部言うな！何を言うとる、こいつは！言うたらあかんこととかあんねん。考えてることとか、そういうの言われたら恥ずかしいとか」とツッコミ。「どんな顔して出るん、次の『鬼レンチャン』に。“ギラギラしてるやん”って」と困惑。

これには、ホモサピゲストの村重杏奈も「『鬼レンチャン』絶対見ようと思いました」。ノブは「見なくていい」と否定するも、所長のロバート秋山扮するニホンザルのリュウは「本当のノブが見られんだな」。研究員の伊集院光扮するブルドッグのヒカルも「これから、使い分けの妙とかを見ればいいのね」と納得していた。