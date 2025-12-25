明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

※日・閣議

※イギリス，フランス，ドイツ，オーストラリア，香港，ニュージーランド市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：インテＧ<192A>，ハローズ<2742>，パレモ・ＨＤ<2778>，ＫＴＫ<3035>，ＤＣＭ<3050>，Ｊフロント<3086>，ＷＮＩウェザ<4825>，ＥＲＩＨＤ<6083>，マルマエ<6264>，壱番屋<7630>，三陽商<8011>，オークワ<8217>，日本プロセス<9651>，北恵<9872>



出所：MINKABU PRESS