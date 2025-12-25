エスパルスが横浜FMから27歳MFを完全移籍で獲得。反町GMは「攻守に渡り活躍出来る選手」と期待
清水エスパルスは12月25日、横浜F・マリノスの井上健太が完全移籍で加入すると発表した。
福岡大を卒業後の2021年に大分トリニータに加入した井上。23年に横浜FMに移籍し、３シーズンにわたりプレー。持ち前のスピードで攻撃にアクセントをもたらす存在として奮起した。
清水の公式サイトで、反町康治GMは次のように27歳アタッカーを紹介する。
「活動量の豊富さに加え、シャープな動きで左右のMFを主戦場として攻守に渡り活躍出来る選手です。特にスピードに乗ったサイドからの仕掛けと精度の高いクロスは得点機会を多く創出し、守備時のハードワークとスピード感溢れるプレッシャーは相手にとって脅威になるでしょう」
また井上は「清水エスパルスで成功を勝ち取りたいです。ハングリーです。自分のすべてを出します」と覚悟を示した。
自身３クラブ目となる新天地でどのような活躍を見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
