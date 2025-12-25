BTSのJIMIN（ジミン）が自身のInstagramを投稿。クリスマスにちなんだショットなど、数多くの写真を3本に渡り投稿した。

【写真】BTSジミンのセンス溢れるプライベートショット／ジョングクとの2ショットも（6枚目）／ジミンの自然体の姿／『Are You Sure?!』最終回ハイライト ほか

■“クリスマスプレゼント”のような写真が到着！“グクミン”2ショットも

12月24日のクリスマスイブ、JIMINは3本の投稿にわたってプライベート写真を公開した。1本目の投稿では、まず「Merry Christmas」「Hahahahaha」と入力されたスマートフォンの画面で挨拶を伝えたジミン。続いてクリスマスツリーと一緒に写るショットや、道路にしゃがむ姿の撮影画面ショット、ビーニーを被った後ろ姿など、“彼氏感”を漂わせる写真がぎゅっと詰め込まれている。

続く投稿は、1、2枚目のインスタントカメラで撮影されたJIMINの写真からスタート。6枚目には、JUNG KOOK（ジョングク）との鏡越しの“グクミン”2ショットも収められている。ふたりとも両足を開き、体を斜めに傾けた、どこかユーモラスな雰囲気漂うポーズを披露した。

3本目の投稿では、ゆったりとしたグレーのフード付きニット姿でカメラを構える様子や、口にスプーンのようなものをくわえたJIMIN、さらにMacに搭載されている「Photo Booth」で撮影を楽しむ、自然体な姿を見ることができる。

また、ストーリーズでは、クリスマスツリーに「Merry Christmas」と書き添えたイラストを公開した。

SNSでは、「クリスマスにインスタ更新してくれるジミンちゃん最高」「どのジミンさんも刺さりまくる」「彼氏写真すぎてやばい」「グクミンから絶対に普通には撮らないというイゲマジャ精神を感じる（笑）」「爆イケオシャレ投稿連投は嬉しすぎる」「全てが愛おしくてたまらない」と、熱気溢れるコメントが並んでいる。

■JIMINとJUNG KOOKがベトナム・ダナンで水上アクティビティを満喫

なお、ディズニープラスで独占配信中の、JIMINとJUNG KOOKによるトラベルバラエティ第2弾『Are You Sure?!Season2』の最終回（第7話＆第8話）が、12月24日17時より配信開始。ディズニープラスのXでは、ベトナム・ダナンで水上アクティビティを満喫するふたりのハイライト映像も公開されている。

■動画：[PREVIEW]「Jimin x Jung Kook ‘Are You Sure?! Season2’ PHOTOBOOK Behind」