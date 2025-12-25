明日の決算発表予定 Ｊフロント、ＤＣＭなど14社 (12月25日)
12月26日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<9872> 北恵 [東Ｓ] (前回16:00)
◆第1四半期決算：
<3035> ＫＴＫ [東Ｓ] (前回15:45)
<6264> マルマエ [東Ｐ] (前回15:30)
◆第2四半期決算：
<192A> インテＧ [東Ｇ] (前回15:30)
<4825> ＷＮＩウェザ [東Ｐ] (前回15:30)
<6083> ＥＲＩＨＤ [東Ｓ] (前回15:30)
<9651> 日本プロセス [東Ｓ] (前回15:30)
◆第3四半期決算：
<2742> ハローズ [東Ｐ] (前回15:30)
<2778> パレモ・ＨＤ [東Ｓ] (前回15:30)
<3050> ＤＣＭ [東Ｐ] (前回15:30)
★<3086> Ｊフロント [東Ｐ] (前回15:30)
<7630> 壱番屋 [東Ｐ] (前回15:30)
<8011> 三陽商 [東Ｐ] (前回11:00)
<8217> オークワ [東Ｐ] (前回13:00)
合計14社
