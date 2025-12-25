12月26日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：
　　　<9872> 北恵 [東Ｓ] 　　　　(前回16:00)
　　◆第1四半期決算：
　　　<3035> ＫＴＫ [東Ｓ] 　　　(前回15:45)
　　　<6264> マルマエ [東Ｐ] 　　(前回15:30)
　　◆第2四半期決算：
　　　<192A> インテＧ [東Ｇ] 　　(前回15:30)
　　　<4825> ＷＮＩウェザ [東Ｐ] (前回15:30)
　　　<6083> ＥＲＩＨＤ [東Ｓ] 　(前回15:30)
　　　<9651> 日本プロセス [東Ｓ] (前回15:30)
　　◆第3四半期決算：
　　　<2742> ハローズ [東Ｐ] 　　(前回15:30)
　　　<2778> パレモ・ＨＤ [東Ｓ] (前回15:30)
　　　<3050> ＤＣＭ [東Ｐ] 　　　(前回15:30)
　　★<3086> Ｊフロント [東Ｐ] 　(前回15:30)
　　　<7630> 壱番屋 [東Ｐ] 　　　(前回15:30)
　　　<8011> 三陽商 [東Ｐ] 　　　(前回11:00)
　　　<8217> オークワ [東Ｐ] 　　(前回13:00)
　　合計14社

株探ニュース