

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月23日から24日の決算発表を経て25日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.2 ＮａＩＴＯ <7624>

26年2月期の連結経常利益を従来予想の5億6000万円→3億円(前期は5億0200万円)に46.4％下方修正し、一転して40.2％減益見通しとなった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<9976> セキチュー 東Ｓ -6.49 12/24 3Q -10.98

<7624> ＮａＩＴＯ 東Ｓ -6.25 12/24 3Q 1.69

<4465> ニイタカ 東Ｓ -1.34 12/24 上期 32.60



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした25日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

