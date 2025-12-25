9月30日に日米通算200勝をあげた巨人の田中将大投手。6回85球でマウンドを中川皓太投手に譲りました。その後、田中瑛斗投手、大勢投手、マルティネス投手と鉄壁の中継ぎ陣が続き、その勝利を守り切りました。

200勝を祝った後、マウンドにキャッチャーの小林誠司選手と中継ぎ陣が集合。田中投手と記念撮影をすることになりました。しかし、中川投手の姿はなく、ファンからは疑問の声が上がっていました。

後日、中川投手にこの件について聞くと、「それですか・・・」と苦笑いすると、「誰も呼んでくれなかったです」とすねるようなしぐさも見せました。

「ウエイトトレーニングしてたら、こんなことが起きてました。その後に大勢がウエート場に来て、『皓太さん、写真とったんですけど、皓太さんいなかったんで、みんなで撮っちゃいました』って、報告だけ受けました。次の日、みんなで撮ったんですよ。なんで、まぁまぁ、まぁまぁ・・・とはいえ、一緒に撮りたかったです」

試合後にウエート場でトレーニングすることをルーティンとしている中川投手。この日も例に漏れず、しっかりトレーニングをしていたそうです。

「200勝という大偉業を成し遂げた（田中さんの）ヒーローインタビューを（ベンチで）聞くのが普通なんでしょうね。僕は（感覚が）ずれるているのかもしれない」と反省した中川投手。「ルーティンをこなすことによって、呼ばれなかったというのは、悔やまれたんで、ちょっと考えないとなって。そういうときは周りの行動をよく見て、周りに合わせるのも大事かなって思いました」と来季以降はそういったところにも気を配ってみたいと笑いました。