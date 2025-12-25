Image: アールノウ

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

持ち物はできるだけ少なく、機動性を高くして出かけたい。

そんなアクティブなスタイルに共感できるなら、思い切ってこんな解決策はどうでしょう？

服の下に着るポケット

Image: アールノウ

これ以上の身軽はない、と思えるのが「RunBelt Advance（ランベルト アドバンス）」です。

これまでのウエストポーチの概念を覆す、薄型で体にぴったりフィットする設計。服の下に着けても目立たないから、まるで「体の一部」のような感覚で使えるんです。

実用新案も取得した「台形ポケット構造」により、収納物の重心が安定。スマホを入れて走っても揺れにくく、ズレにくい。それに、体の動きを全く邪魔しないところがいいんです。

素材の進化がもたらす快適性

Image: アールノウ

従来の腹巻きポーチといえば、ゴム素材で締め付けが強く、長時間着けていると不快になりがち。でも、ランベルト アドバンスはナイロンとポリウレタンのハイブリッド素材を採用。

吸い付くようななめらかさと柔らかさで、「ただ身につける」から「まるで自分の一部のようなフィット感」へと進化しているそうです。

前後左右に4つのポケットを配置し、スマホ、鍵、小銭、さらには350mlのペットボトルまで収納可能。仕切りもあるから、ポケット内でごちゃごちゃになる心配もありません。

日常を変える「手ぶらの自由

Image: アールノウ

このスペックなら、近所のカフェへの散歩から、ちょっとしたランニング、さらには海外旅行のサブバッグとしても活躍してくれそう。「今日は手ぶらで行こう」という選択が、もっと気軽にできるようになるかもしれません。

気になった方は、ぜひ詳細をチェックしてみてください。

【実用新案登録】ポーチはここまで進化！収納の常識が変わる次世代一体型ポーチ 2,630円 先行限定割5%OFF machi-yaで見る

>>【実用新案登録】ポーチはここまで進化！収納の常識が変わる次世代一体型ポーチ

Image: アールノウ

Source: machi-ya