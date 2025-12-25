まるで体の一部。手ぶら派が最後にたどり着く「見えない収納」
持ち物はできるだけ少なく、機動性を高くして出かけたい。
そんなアクティブなスタイルに共感できるなら、思い切ってこんな解決策はどうでしょう？
服の下に着るポケット
これ以上の身軽はない、と思えるのが「RunBelt Advance（ランベルト アドバンス）」です。
これまでのウエストポーチの概念を覆す、薄型で体にぴったりフィットする設計。服の下に着けても目立たないから、まるで「体の一部」のような感覚で使えるんです。
実用新案も取得した「台形ポケット構造」により、収納物の重心が安定。スマホを入れて走っても揺れにくく、ズレにくい。それに、体の動きを全く邪魔しないところがいいんです。
素材の進化がもたらす快適性
従来の腹巻きポーチといえば、ゴム素材で締め付けが強く、長時間着けていると不快になりがち。でも、ランベルト アドバンスはナイロンとポリウレタンのハイブリッド素材を採用。
吸い付くようななめらかさと柔らかさで、「ただ身につける」から「まるで自分の一部のようなフィット感」へと進化しているそうです。
前後左右に4つのポケットを配置し、スマホ、鍵、小銭、さらには350mlのペットボトルまで収納可能。仕切りもあるから、ポケット内でごちゃごちゃになる心配もありません。
日常を変える「手ぶらの自由
このスペックなら、近所のカフェへの散歩から、ちょっとしたランニング、さらには海外旅行のサブバッグとしても活躍してくれそう。「今日は手ぶらで行こう」という選択が、もっと気軽にできるようになるかもしれません。
気になった方は、ぜひ詳細をチェックしてみてください。
