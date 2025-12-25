£Í¡Ý£±·è¾¡¤Ç¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý»Ä¤·¤¿¥è¥Í¥À£²£°£°£°¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£·Ç¯¤â·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤ÏÇÈßÑËü¾æ
¡È½÷·Ý¿Í¥Þ¥Ë¥¢¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇÏ¼¯¤èµ®Êý¤Ï¡×¤Î¿·Æ»ÎµÌ¦¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¡ÈÇÏ¼¯Çä¤ì¡É¤·¤½¤¦¤Ê½÷·Ý¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤·¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿½÷À¥³¥ó¥Ó¤Î·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡½¡½¡£
¡¡µ¤ÉÕ¤±¤ÐÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷À¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¡¡¥³¥ó¥ÓÌ¾¡Å¥è¥Í¥À£²£°£°£°
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¡ÅµÈËÜ¶½¶È
¡¡ÍÜÀ®½ê¡Å£Î£Ó£ÃÅìµþ¹»£²£³´üÀ¸
¡¡¼Ì¿¿º¸¡ÅÀ¿
¡¡ËÜÌ¾¡ÅÀ¶¿å°¡¿¿²»
¡¡À¸Ç¯·îÆü¡Å£±£¹£¹£¹Ç¯£³·î£²£µÆü
¡¡¼Ì¿¿±¦¡Å°¦
¡¡ËÜÌ¾¡Å²ÏÅÄ°¦
¡¡À¸Ç¯·îÆü¡Å£±£¹£¹£¶Ç¯£¹·î£±£¹Æü
¡¡£Í¡½£±·è¾¡¤Ç¥è¥Í¥À£²£°£°£°¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¤¢¤ä¤ä¤¬¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤òÈäÏª¡££¹°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì°Ê¾å¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·è¾¡¤ËÊÖ¤êºé¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï·ëÀ®¤«¤é¤Þ¤À£µÇ¯¤·¤«¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡Öµ×¡¹¤Ë·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¡£¤³¤ì¤Û¤É¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¤Ï¡¢ÃËÀ·Ý¿Í¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¡¢¥è¥Í¥À£²£°£°£°¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡££²¿Í¤Ï£Î£Ó£ÃÅìµþ¹»£²£³´ü¤ÎÆ±´ü¤Ç¡¢¤Þ¤º£²£°£±£¸Ç¯¤Ë£²¿Í¤Ç¥®¥ó¥ä¥ó¥Þ¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢£²Ç¯¤Û¤É³èÆ°¡£¤µ¤é¤ËÃËÀ·Ý¿Í¤ò²Ã¤¨¤¿¥È¥ê¥ª¡¦¥Þ¥ó¥â¥¹Æî¸ýÅ¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë²ò»¶¤·¡¢£²£°Ç¯¤Ë¥è¥Í¥À£²£°£°£°¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¤òÉü³è¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥è¥Í¥À£²£°£°£°¤òÁÈ¤ó¤ÀÅö½é¤Ï¡¢ËÜÌ¾¤ÎÀ¶¿å°¡¿¿²»¡¢²ÏÅÄ°¦¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£²£²Ç¯£µ·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó£Ä£Ø¡×¤Ç¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤ËÌ¿Ì¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢·ÝÌ¾¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÀ¿¡×¡Ö°¦¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£¼«¤é¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ë¡ÖÌ¾Á°¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¢¥È¥ê¥ª·ëÀ®¢¥³¥ó¥ÓºÆ·ëÀ®¢²þÌ¾¤Ê¤É¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é£²£°Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¤«¤«¤ëÇÈßÑËü¾æ¤Î·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¥®¥ó¥ä¥ó¥Þ·ëÀ®¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤Î£²¿Í¤Ï¤ï¤º¤«£·Ç¯¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤âÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«Áý¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡£Í¡½£±¤Ç¤Ï·ëÀ®¤·¤¿£²£°Ç¯¤³¤½£±²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Íâ£²£±Ç¯¤Ë½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¡¢£²£²Ç¯¤Ë¤Ï·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ß¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¡ºÍ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡È¥á¥È¥í¥Î¡¼¥àÌ¡ºÍ¡É¤È¤Ç¤â¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¥Í¥¿Ãæ¤Ë£±¿Í¤¬°ìÄê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¸À¤¤Â³¤±¡¢¤â¤¦£±¿Í¤¬¤½¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅ¸³«¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ìÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Áý¤¨¡¢ÀßÄê¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò´¶¤¸¤ëºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¥Æ¥ó¥Ý¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡£Í¡½£±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¹¤´¤¤¡£½÷·Ý¿Í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó·èÄêÀï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ç¤Ï¡¢£²£±Ç¯¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¡££²£²Ç¯¤Ë¤Ï½àÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡££Í¡½£±¤Ç¤ÏÌ¡ºÍ¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥³¥ó¥È¤Ç¤â´°À®¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÊÌ¤Î·úÊª¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤°¤é¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ç¤â½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È½à·è¾¡¿Ê½Ð¤¬¤«¤¹¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¥è¥Í¥À£²£°£°£°¤Î¤¹¤´¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡¼¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö£Á£Â£Ã¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¤â£²£²¡¢£²£³Ç¯¤È·è¾¡¿Ê½Ð¡£¤µ¤é¤Ë£Ò¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤â¡¢£²£³Ç¯¤Ë°¦¤µ¤ó¤¬½à¡¹·è¾¡¡¢À¿¤µ¤ó¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤â¤¦¤ª¼ê¾å¤²¥ì¥Ù¥ë¤Î¤¹¤´¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥è¥Í¥À£²£°£°£°¤Î¾Ð¤¤¤Ï¡¢¾ï¤Ë»þÂå¤è¤ê¾¯¤·Àè¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤Ê¤É¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¤ä¤äÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥è¥Í¥À£²£°£°£°¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥Í¥¿¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¹¤³¤¤¡¢¤É¤¹¤³¤¤¡¢¤É¤¹¤³¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Ú¤Ã¤¿¤ó¤³¡¢¤Ú¤Ã¤¿¤ó¤³¡¢¤Ú¤Ã¤¿¤ó¤³¡Ä¡×¡Ö£Ù£Í£Ã£Á¼÷»Ê¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î·Ý¿Í¤¬£±£µÇ¯¤«¤±¤Æ¤â¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Í¥¿¤ò¼¡¡¹¤È´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ù¤·¤ó¤É¤¦¡¦¤¿¤Ä¤ß¡¡£±£¹£·£·Ç¯£´·î£±£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¢ËÜÌ¾¡¦ßÀÅç±Ñ¼£Ïº¡£Ê¿°æ¡È¥Õ¥¡¥é¥ª¡É¸÷¤ÈÁÈ¤à¡ÖÇÏ¼¯¤èµ®Êý¤Ï¡×¤È¤·¤Æ¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Á£Î£Ú£Á£É¡×¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡£åÌÌ©¤Ê¥Í¥¿ºî¤ê¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢½÷·Ý¿Í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó·èÄêÀï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª²ñ¾ì¤ËÂ¤·¤²¤¯ÄÌ¤¤¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½Ð¾ì¼Ô¤Î¥Í¥¿¤ò¸«¤ë¤Û¤É¤Î¡È½÷·Ý¿Í¥Þ¥Ë¥¢¡É¡£