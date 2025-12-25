Image: Sundry Photography / Shutterstock.com

子どもの安全を脅かすのは、絶対ダメ。

Alphabet傘下の自動運転車開発企業のWaymo（ウェイモ）が、米運輸省道路交通安全局（NHTSA）から交通安全法規に違反したとして調査要請を受けたことがわかりました。

同社のロボタクシーは複数の州で運用が開始されており、今後さらに拡大していく計画です。自動運転車にとって最も重要なのは安全性。しかし今年に入って、テキサス州のオースティン学区において19回にわたり通学バスを追い抜く際の交通違反が指摘され、ついに当局から調査が入ることになったのです。

この地域では、児童生徒の乗降車時にバスが停車する際、安全確保のためライトを点滅させ、バスの側面に「停止アーム」を展開します。その場合、すべての車両は完全停止して待たなければなりません。

にもかかわらず、ウェイモの車は停止せずにそのまま走り抜けていったケースが続発。そもそも10月にアトランタ州のジョージアで、同様のケースが報告され調査が行なわれており、ウェイモがパフォーマンス向上に向け、ソフトウェアアップデートをリリースしたと発表した矢先のことでした。

ウェイモは一連のアップデートにより、人間のドライバーよりもパフォーマンスが著しく向上したと主張していますが、オースティン学区はそのあとも必要な安全性が確保されていないと異議を唱え、生徒が登下校する時間帯にはウェイモの運行を停止するよう要求。

現在、ウェイモでは必要なソフトウェア修正のためのリコールを行ない、今後も必要に応じた改善を実施していくとしています。

自動運転車は人類の夢ですし、安全な運行のために公道テストは必須ですが、それが一般ドライバーや歩行者、まして通学中の子どもたちの安全を脅かすことになっては本末転倒です。ウェイモは先日、日本への展開に向けて準備中であることを自社ブログで公言していますが、はたしてどうなることでしょう。

Source: TechCrunch