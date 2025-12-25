2児の母・石川梨華、クリスマスイヴメニュー6品公開「家族4人で賑やかな食卓でした」
【モデルプレス＝2025/12/25】元モーニング娘。のタレントの石川梨華が12月25日、自身のInstagramを更新。クリスマスイブの豪華食卓を公開した。
【写真】40歳元モー娘。「彩り鮮やかでクリスマスらしい」6品並んだ豪華食卓
石川は「クリスマスイヴメニュー」と記し、リースの形に盛り付けたリースサラダ、チキン、ガーリックトースト、カルパッチョ、海老グラタン、野菜がたっぷり入ったコンソメスープが並び、クリスマス柄の敷物の上にカトラリーが並べられた食卓の写真とそれぞれの料理の写真を公開。「家族4人で賑やかな食卓でした」と家族でのクリスマスパーティだったことを綴った。
この投稿に、ファンからは「すごく美味しそう」「豪華」「料理上手」「彩り鮮やかでクリスマスらしい」「ご家族が羨ましい」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
