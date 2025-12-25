飼い主さんがふとキャットタワーを見てみると、猫さんがくつろいでいたのですが…。まさに「猫は液体」という言葉がピッタリな、意外すぎる姿が目に飛び込んできたそうです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で484万再生を突破し、「やっぱり猫は液体である」「御利益ありそう」「可愛いが溢れてる」といったコメントが寄せられました。

【動画：ふとキャットタワーを見たら、『溢れていたネコ』…２度見必至な『まさかの光景』】

貫禄がけた違いなちまきちゃん

TikTokアカウント「ちまたんの日常」に投稿されたのは、キャットタワーでくつろぐスコティッシュフォールドの「ちまき」ちゃんの様子。ちまきちゃんは2024年7月に生まれたばかりですが、貫禄たっぷりな可愛い猫さんです。

ある日、飼い主さんがちまきちゃんの様子を確認すると、ちまきちゃんはキャットタワーのボウルでくつろいでいたそう。ボウルは透明でちまきちゃんの体も見えていたそうですが、ボウルから体が溢れていたといいます。

一見、居心地が悪そうに見えますが、ちまきちゃんはまったりとくつろいでいたとのこと。しかも、ちまきちゃんは腕を組んでいるように見え、溢れ出るラスボス感に笑ってしまいました。

この貫禄で“生後9ヶ月”

ちなみに飼い主さん曰く、撮影した当時のちまきちゃんは、まだ生後9ヶ月だったそう。人間の赤ちゃんだと、まだハイハイを始めたばかりの頃ですが、ちまきちゃんは貫禄が違いすぎます…！

あまりにも体が溢れすぎていて、「ボウルにちまきちゃんしか入っていない」という現実がなかなか受け入れられません…。ちまきちゃんはとても食いしん坊なのだそうですが、そんなところも愛らしくて可愛いですね！

アイコンの猫の正体は…

今回の投稿に「アイコンの小さな子猫は出ないんですか？」という質問が寄せられたという飼い主さん。実はその小さな子猫さんの正体が、ちまきちゃんなのだとか！飼い主さんにたくさん可愛がられて、愛らしい姿に成長したようです。

貫禄たっぷりなちまきちゃんの様子には、55万件を超える高評価が集まり、大きな話題を呼ぶこととなりました。愛されボディのちまきちゃんから、今後も目が離せません！

投稿には「この透明の半円を作った人に感謝。いいものみれた」「すごい収まり方してるかわいい」「なんで猫ってこんなに不思議な格好や動きをするのか、、」「猫かどうかも怪しいな」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「ちまたんの日常」では、お迎え後数日目の様子から現在の姿になるまで、可愛すぎるちまきちゃんの変化を見ることができますよ！

ちまきちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ちまたんの日常」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。