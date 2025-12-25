「スニーカーばっか」はもう終わり！【ZARA】40・50代に似合う「サマ見えブーツ」

「気づけば足元はいつもスニーカー……」。そんな人こそ、この冬はブーツにスイッチしてみたいところ。【ZARA（ザラ）】には、頑張りすぎて見えないのにコーデがぐっとサマ見えしそうな大人向けブーツが揃っています。いつものジーンズやスカートに合わせるだけで、“脱・スニーカーばっか” を叶えてくれそうな、旬バランスのブーツをピックアップしてご紹介します。

チャンキーヒールで安定感◎ ショートブーツで大人の足元に

【ZARA】「ブロックヒールショートブーツ」\8,990（税込）

丸みのあるラウンドトゥに、どっしりとしたチャンキーヒールを合わせたブラックカラーのショートブーツは、細すぎないヒールだから、スニーカー派でも挑戦しやすく、足元にほんのりきれいめムードを足してくれそうです。いつものスニーカーをこのブーツに替えるだけで、コーデを、ぐっとサマ見えする大人カジュアルにアップデートできるかも。

こなれブラウンが今っぽい♡ スエードショートブーツ

【ZARA】「スプリットスエードチャンキーヒールショートブーツ」\10,990（税込）

ほんのり起毛感のあるスエードとブラウンカラーが、大人の足元にしっとりなじみそうなショートブーツ。太めのヒールは高さがありつつも安定感がありそう。かかと側にはプルタブ付きで、脱ぎ履きしやすそうなのもうれしいポイントです。黒ブーツより少し軽さの出るブラウンなら、さりげなくこなれた雰囲気が狙えるかも。

すらっと見せが狙えるハイレッグブーツで大人っぽくシフト

【ZARA】「ブロックヒールブーツ」\9,510（税込・セール価格）

ハイレッグタイプのブラックブーツは、足のラインをすっときれいに見せてくれそうなすっきりとしたデザインが魅力です。安定感の期待できるブロックヒールで歩きやすそうで、シンプルなデザインだからどんなボトムとも合わせやすそうです。すぽっと履けるプルオン仕様も、忙し朝にはうれしいところ。このブーツを取り入れるだけで、コーデをぐっと大人っぽく、今っぽいバランスに整えられそう。

バックルがさりげなく映えるブラウンブーツで品よくサマ見え

【ZARA】「ヒール付きライディングブーツ」\7,690（税込・セール価格）

シャフト部分のメタリックバックルがアクセントになった、ブラウンのロングブーツは、ハイシャフトで足首まわりをすっきり見せつつ、ヒール付きでも安定感のあるはき心地が叶いそう。プルオンタイプ & バックタブ付きで、脱ぎ履きしやすそうなのも日常使いには好ポイント。スニーカー中心だった足元からきれいめなブーツにシフトしたい大人世代にぴったりの一足です。

