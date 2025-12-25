G1・ホープフルSの出走馬＆枠順決定

27日に行われる中央競馬の2歳G1・ホープフルS（中山芝2000メートル）の出走馬＆枠順が25日、JRAから発表された。名手が不在で違和感を抱く競馬ファンが続出した。

武豊はJRA平地G1完全制覇に王手をかけており、唯一残っているのがホープフルS。だが、出馬表にその名はなく、27日は阪神での騎乗となる。前人未到の快挙は来年以降に持ち越しに。また、クリストフ・ルメール、クリスチャン・デムーロも27日は阪神で騎乗。X上の競馬ファンからは様々な声が上がっていた。

「あれ？ ホープフルって武豊御大は乗り馬ないの？」

「武豊にはホープフルの方乗ってG1全制覇してもらいたかった」

「ホープフルSはルメさんも武豊さんもいないの珍しいな もしかしたら初G1騎手拝めるかも」

「ホープフル、ルメール武豊Cデムーロいないのおかしいよなあ」

武豊は28日のG1・有馬記念（中山芝2500メートル）では、G1・宝塚記念の覇者メイショウタバル（牡4、石橋）に騎乗。ルメールは連覇を狙うレガレイラ（牝4、木村）、C.デムーロは皐月賞馬ミュージアムマイル（牡3、高柳大）とコンビを組む。



（THE ANSWER編集部）