日本ゴルフ界の「至宝」と呼ばれた大スターは功罪相半ばするものだった。

2025年米女子ツアーを振り返る 印象に残った「2大珍事」と予想外だった日本勢のメジャー2勝

史上最多のプロ通算113勝の男子プロゴルファー尾崎将司さん（本名・尾崎正司）が23日、S状結腸がんのため亡くなった。享年78。

徳島県立海南高時代にエースとして1964年の春の選抜甲子園大会で優勝。西鉄（現西武）ライオンズに入団するも芽が出ず、68年の現役引退後にプロゴルファーに転身した。180センチ超の長身と野球仕込みのパワーで圧倒的な飛距離を誇り、「ジャンボ」の愛称で青木功、中嶋常幸とともにAON時代を築いた。

海外の4大メジャーは89年全米オープン6位が最高位だったが、国内では無双を誇り、賞金王12回、2018年に「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」を設立するなど、晩年は若手の指導に尽力した。原英莉花、西郷真央、笹生優花、佐久間朱莉らを覚醒させた尾崎さんがS状結腸がんのステージ4と診断されたのは1年前。本人の意志により治療はせず、自宅療養を続けていた。

関係者が言う。

「今年は自身のゴルフアカデミーのセレクションも欠席し、マスコミの取材も断ってきた。残された時間が少ないことを悟り、故郷にお墓も作っていたそうです。教え子が日米ツアーで大活躍した今年、安心して天国へ行ったのではないか」

尾崎さんのプロ入り当初から見てきたゴルフジャーナリストの菅野徳雄氏が言う。

ドライバーを持って2打目の所へ行き…

「ジャンボを初めて見たのはプロ入り直後の習志野CC。ドライバーショットの連続写真を撮るとボールが高く上がって見えなくなる。それまで見たこともない弾道で飛距離もケタ外れ。プロになったばかりなのに、きれいないいスイングをしていたのは、習志野CCのメンバーに頼まれた杉本英世プロの教えが大きかった。ジャンボはシーズンオフに本格的なトレーニングを取り入れた第一人者でもある。飛距離と派手なウエアなどで魅せるゴルフがファンを引きつけ、ゴルフ人口を増やした功績は大きいですよ」

その一方で、プレー中の喫煙やルール無視のプレーぶりを本紙がたびたび批判したが、改めることはなかった。

「一番悪い癖は、ドライバーを持って2打目の所へ行き、ラフにあるボールの後ろの芝をトントンと叩くこと。これはライの改善ですが、スポーツ紙はどこも書かない。中日クラウンズで外国人選手にクレームをつけられ、それが海外で報じられると、全米オープンでジャンボと同組の選手が2打目を監視するようになった。慣れない生活が窮屈なのか、海外遠征が好きではなかった。メジャーに勝ってやるという野望を持っていれば、メジャーの成績も違ったはずですが、功罪あっても、これまで見た中では最高に魅力のある選手でした」（菅野氏）

野球界からは長嶋茂雄氏が去り、サッカー界は釜本邦茂氏を失った今年。ゴルフ界も巨星墜つ。

合掌