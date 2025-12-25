「これからのチームというのが（入団の）決め手でした」

メジャー挑戦組出場の追い風になるのか？ 巨人岡本は「絶対に出たい。ただ…」

ホワイトソックス入りする村上宗隆（25）は会見でこう言った。

若手中心で再建中のチームだからこそ、やり甲斐もあるということだろう。

それが本音かどうかはともかく、同じくポスティングでメジャー移籍を目指す岡本和真（29）は何を基準に球団を選ぶのか。

メジャー挑戦が決まったときの会見で、希望球団を聞かれた本人はこう答えている。

「本当にどこでもうれしいです。欲しいって言ってくれるところに」

岡本と親しいマスコミ関係者はこう言った。

「彼は球団や本拠地の規模、場所にこだわりがあるわけではない。『欲しいって言ってくれるところ』というのは事実で、欲しい度合いの強いところ、つまり金額の多寡でしょうね」

メジャーで選手の評価を端的に表しているのはカネだ。つまり自分を高く買ってくれる球団に行くということだろう。

ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が日本時間23日、自身のXに投稿したところによれば、現時点で岡本に関心があるのはレッドソックス、ブルージェイズ、エンゼルス、パイレーツ、カブス、ダイヤモンドバックスの6球団。このうち三塁手が補強ポイントで資金力もあると評判なのはレッドソックス、カブス、ダイヤモンドバックスか。

米誌ニューズウィーク（電子版）は24日、ドジャースも候補と報じている。

ドジャースは三塁手のマンシー（35）と来季オプションを行使、一塁手のフリーマン（36）とは再来年まで契約が残っている。獲得するとすれば、ベテランである彼らの後釜として。来季は控えに回る可能性が高いものの、資金力だけならドジャースは群を抜いている。

交渉期限は来年1月5日午前7時だ。

◇ ◇ ◇

岡本と言えば、11月に行われた韓国との侍J強化試合に出場。同じくポスティングを表明していた村上、今井らが事態する中、どうして招集に応じたのか。WBCへの出場も視野に入れているのか。日刊ゲンダイが本人を直撃すると、意外な言葉が返ってきた。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。