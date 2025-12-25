女子テニス元世界ランク1位のヴィーナス・ウィリアムズ（45）が、イタリア人俳優のアンドレア・プレティ（37）と正式に結婚した。2人はイタリアと米フロリダでそれぞれ挙式を行い、晴れて夫婦となった。



【写真】新郎が泣いちゃった 裁判所で挙式 ウエディングドレス姿のヴィーナスがよしよし

最初の式は9月にイタリアで執り行われたが、ヴィーナスが外国籍であることから必要書類の手続きに時間がかかり、正式な婚姻手続きが間に合わなかったという。そのため、今月初めに米国で2度目の式を行うことになり、1週間にわたる祝祭が続いた。



ヴィーナスは「ヴォーグ」誌に「イタリアで結婚式を挙げるのが夢だったけれど、書類に8カ月ほどかかると言われて。だから2回目の式をすることにしたの」と語っている。



7度のグランドスラム優勝を誇るヴィーナスは、妹で同じくテニス界のスターであるセリーナ・ウィリアムズが、結婚祝いとしてヨットを贈ってくれたことも明かした。週の始まりとなる月曜日、セリーナが食事から準備まで整えたヨットに、家族や親しい友人10～12人が集まり、歌い、踊り、おしゃべりを楽しんだという。



その後も祝賀は続き、バレーボールやテニス、ドッジボールなどを楽しむ「スポーツデー」も開催された。ヴィーナスは「キャプテンにはなりたくなかったの。夫と同じチームにいたかっただけ」と笑いながら振り返っている。



最終日の金曜日の朝、2人はフロリダ州パームビーチの裁判所で午前6時45分に結婚式を挙げた。早朝を選んだのは、周囲を貸し切りのように静かに使える時間帯だったからだという。ヴィーナスは「美しくて、静かで、神聖で、胸が高鳴るような、本当に夢のような時間だった」と語っている。



プレティもインスタグラムに画像を掲載し「ミスター&ミセスプレティ」と紹介。「一種の魔法だ

私の美しい妻」とヴィーナスとの結婚を喜んだ。



