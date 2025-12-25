村上がトレード要員──。

村上宗隆がWBC出場へ ホワイトソックスGMが容認「懸念することはない」

2年総額3400万ドル（約53億400万円）でホワイトソックス入りが決まった村上宗隆（25）。当初は1億ドル（約156億円）規模の大型契約が予想されたが、短期契約に落ち着いた。

ホワイトソックスは3年連続でシーズン100敗以上。今季は102敗でア・リーグ中地区最下位に沈んでおり、村上には救世主の期待がかかる中、仰天情報が飛び交っている。 米メディア「ジョムボーイ・メディア」の野球専門ポッドキャスト番組「トーキン・ベースボール」で、元ツインズのトレバー・プルーフ氏が「もし村上が圧倒的な打撃成績を残した中で、チームが勝てなければ、いいトレードの駒になる。ホワイトソックスは資金力のあるチームではないが、市場が有利に働いていると感じてムラカミの獲得へ動いたのだろう。積極的に動いたご褒美が待っているのではないか？」と指摘したのだ。トレード期限は日本と同じ7月いっぱい。鳴り物入りで入団した村上が、1年目から放出される可能性はあるのか。

元楽天監督の大久保博元氏「トレードの話も出てくる」

大リーグに詳しいスポーツライターの友成那智氏がこう言った。

「村上の年俸がそこまで高くないこともあり、1年目の7月までに活躍ができれば、優勝争いをする金満球団とのトレード要員になる可能性は、あるにはあります」とこう続ける。

「ただ、ホワイトソックスの貧打は相変わらずで打者がいない。チーム再建のために、せっかく獲得できた日本人のスラッガーを、わずか3カ月で放出しようものなら、周囲にチーム改革の本気度を疑われます。メジャー各球団も村上の実力を完全に把握できていない7月の段階で、トレードに動く可能性は低そうです。1年目に結果を出すことが条件となるものの、契約最終年の2年目にトレードとなる可能性はありそうですが……」

元楽天監督の大久保博元氏は自身のユーチューブチャンネルで「来年も早々に優勝を諦める状況になればトレードの話も出てくる。この時に2年約53億円の契約は有利。優勝争いしている球団がトレードで獲得しやすい常識的な金額」と指摘しているが、1年目の7月のトレードは現実的ではなさそうである。

◇ ◇ ◇

村上にとってホワイトソックスの環境は適しているとは言い難い。そこには弱小球団ならではの負け犬根性が染みついているからだ。いったいどういうことか。元チームメンバーが暴露した衝撃の実態とは。

