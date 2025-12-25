明日26日(金)にかけて冬型の気圧配置が強まり、日本海側では警報級の大雪になる恐れ。交通障害に警戒が必要。2026年1月1日(木)は太平洋側で晴れる所が多く、初日の出が拝めそう。1月2日(金)は広い範囲で冷たい雨が降る。

26日(金) 仕事納め 日本海側を中心に大雪や猛ふぶき 交通機関の乱れに警戒

明日26日(金)は日本付近は強い冬型の気圧配置になり、今シーズン最強クラスの寒気が流れ込みます。今回の寒気の特徴は、西日本方面から入ってくるということです。





北日本から西日本の日本海側を中心に雪が降り、大雪になる所があるでしょう。特に、近畿北部から山陰では発達した雪雲の帯、「日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)※」の影響で、短時間で一気に積雪が増える恐れがあります。雪を伴った非常に強い風が吹き、猛ふぶきになる所があるでしょう。猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒してください。仕事納めの後、峠越えをされるという方もいらっしゃると思います。車は冬装備で、最新の交通情報を確認し、予定の変更やルートの見直しの検討をお願いします。太平洋側にも雪雲の流れ込む所があり、東北の太平洋側や関東北部、長野県でも大雪になる所があるでしょう。群馬県南部の平地でも積雪になる所がありそうです。電線や樹木等への着雪、なだれにも注意してください。※「日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)」とは、シベリア大陸から流れ込む冷たい風が朝鮮半島北部に位置する長白山脈(最高峰:白頭山2744メートル)によって、いったん二分され、その風下である日本海で再び合流して形成される収束帯(雪雲が発達しやすいライン)です。

27日(土)は晴れる太平洋側も厳しい寒さ 万全な防寒を

明後日27日(土)は冬型の気圧配置が緩みますが、上空に寒気が残ります。雪のピークは越えますが、北陸から北の日本海側では、雪の積もる量がさらに増える所があるでしょう。積雪による路面凍結やなだれにご注意ください。



日差しの届く太平洋側でも厳しい寒さになります。最高気温は、東京都心や名古屋で7℃と今季1番の寒さ。帰省や旅行などで外出を予定されている方は、寒さ対策を万全に行ってください。



28日(日)〜31日(火)は日本海側で雪や雨の日が多くなりますが、太平洋側は晴れるでしょう。30日(火)は寒さが和らぎ、年末年始の準備もはかどりそうです。ただ、空気が乾燥するため、火の取り扱いにご注意ください。

2026年1月1日(木) 初日の出はどこで拝めるか

2026年1月1日(木)は、日本海側は寒気の影響で雲が広がりやすく、雪や雨の降る所があるでしょう。



太平洋側は晴れる所が多く、広い範囲で初日の出を拝めることができそうです。ただ、朝は冷え込みが強く、東京都心や名古屋で3℃と氷が張るほどの寒さでしょう。マフラーや手袋、カイロなど寒さ対策を万全にしてお出かけください。

1月2日(金)は太平洋側も広い範囲で冷たい雨 4日(日)頃から再び寒気

1月2日(金)は本州の南岸付近を低気圧が通過するため、太平洋側は広い範囲で冷たい雨が降るでしょう。仙台など東北の太平洋側では雪が降り、関東甲信でも内陸を中心に雪の降る所がありそうです。



3日(土)は、太平洋側は天気が回復する所が多いでしょう。4日(日)以降も太平洋側は日差しが届きますが、寒気が再び流れ込んできます。4日(日)は日本海側の広い範囲で雪や雨が降り、雪の降る量が多くなる恐れがあります。Uターンラッシュに影響が出ることも考えられますので、最新の気象情報にご注意ください。