ソフトバンク時代、何度もポスティングを訴えながら承認されず、海外FAで海を渡った千賀滉大（現メッツ）は、かつて日刊ゲンダイにこう"予言"ていた。

ソフトバンク入り決定的に…“半シーズンの男”前阪神デュプランティエ獲得の勝算

「（何年も訴え続けているのは）僕がポスティングでメジャーに行けなくても、僕のような選手は今後も出てくるということを、球団には知ってもらいたかった。後から出てくる選手のため、という意味もありました」

それから数年後、12球団で唯一ポスティングゼロのソフトバンクで、千賀の後輩たちが次々に声を上げている。

24日に契約更改を行った左腕・大関友久（28）もその1人だ。今季は24試合で13勝5敗、防御率1.66。自身キャリアハイの成績で、年俸9000万円から8000万円増となる1億7000万円で一発サインした。

会見では金額に関する話もそこそこに、「球団には将来的なポスティングを個人的に希望している」と伝えたと明かした大関。

2023年の契約更改でも、「3年後にはメジャーに行きたい」と球団に訴えており、来季がその3年目だ。もちろん、球団の事情も把握している。

「世界一を目指すというチーム。まだポスティングはゼロだけど、（自身の）ポスティングが（球団の掲げる）世界一のビジョンと重なる部分があればお願いしたい」と話した。

その訴えが認められる日が来るかどうかはともかく、今季、新守護神に定着した杉山一樹（28）も19日の契約更改で、将来的なメジャー挑戦を訴えた。杉山が海外FA権を取得するのは順調でも6年後の31年。要は「ポスティングを認めてくれ」ということだろう。

「球界全体を見渡しても、ポスティングによるメジャー挑戦は今や一大トレンド。しかも、ソフトバンクは3年契約を終えた有原が、メジャー再挑戦のために今オフ自由契約になった。ナインが『俺も俺も』と思うのは致し方なしでしょう。孫オーナーは世界一のチームを目指すと同時に、世論に敏感な経営者でもある。ポスティングを訴える選手が日増しに増え、世論も選手に同情的になってくれば、方針転換もあり得ます」

とは球団OB。千賀の後輩たちが球団を動かす日は来るか。

◇ ◇ ◇

記事本文中に登場する杉山は「ポスティング以外の方法で（球団と）話をしている。いくつか僕の方で提案している」と、入札制度に頼らない移籍方法を模索している。しかし、ポスティングや海外FAを使わずにメジャー挑戦する方法はあるのか。専門家に話を聞くと、意外な答えが返ってきた。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。