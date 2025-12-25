日本代表を率いて2026年6月11日開幕の北中米W杯（カナダ・アメリカ・メキシコ3カ国共同開催）に臨む森保監督の胸中、いかばかりか。

代表MF鎌田大地が8〜10週間欠場 “ピッチ上の指揮官”戦線離脱で森保監督「二重の大ショック」

森保監督が采配をふるった100試合中、「71試合26得点」と最多記録を更新中のフランス1部モナコのMF南野拓実（30）が、21日のフランス杯で左膝前十字靭帯断裂の大ケガを負い、北中米W杯出場が絶望視されているのだ。

南野にとって初W杯となった22年カタール大会でエース番号「10」を着けながら、一次リーグでは精彩を欠いた。PK戦にもつれた決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦では、1番手として登場してPKを失敗。敗退の戦犯として批判の矢面に立たされた。

その後、代表から遠ざかった時期もあったが、所属先のモナコでの活躍が評価されて代表復帰。森保ジャパンの常連として屋台骨を支えてきた。

「カタールW杯のドイツ戦、スペイン戦勝利に関わったFW三笘薫やFW伊東純也、MF久保健英やMF堂安律のカゲに隠れ、南野は＜肝心な場面で活躍できない＞＜チームを牽引するキャプテンシーに欠ける＞という負のイメージで語られることが多かった。でも、実際の南野は勝負強さもあるし、選手をグイグイ引っ張っていく存在でもある。10月14日のブラジル戦は序盤から圧倒的に攻め込まれ、前半は0−2のワンサイドゲームだった。ハーフタイムにロッカーで選手たちが円陣を組んだ際、南野は『1点取ったら（ムードは）変わるよ！ イケるよ！』とゲキを飛ばしてチームメートのモチべーションを高めた。そして後半7分に自らゴールを決めて反撃のノロシを上げ、3−2のミラクル大逆転劇の立役者となった」（サッカー関係者）

今季もモナコで好調をキープ。11月26日の欧州CLでゴールを決め、自身の持つCL日本人最多得点を「6」に更新。同月29日の国内リーグ首位の強豪パリSG相手にゴールを叩き込み、1ー0の勝利を飛び込んだ。

「全治6〜8カ月」は日常生活の範囲

「地元ファンからも愛されて＜モナコの王様＞と呼ばれている。その南野のストロングポイントは＜シュートをゴールの枠にきっちり収める＞＜相手DFの隙間=ギャップを突いてシュートチャンスを作り出す＞＜2列目を自由に動きながら味方同士のコンビネーションを整える＞です。これは森保ジャパンでも高評価されている。たとえば左サイドアタッカーの三笘薫のポジションにはFW中村敬斗が、右サイドアタッカーの伊藤のポジションは堂安が埋めてくれるが、南野の強みを代わりに果たしてくれる選手は見当たらないというのが現状です。今回の南野の戦線離脱は、森保ジャパンにとって大きな痛恨事となりました」（前出の関係者）

南野のアクシデントに「前十字靭帯断裂再建手術は全治6〜8カ月」というデータを元に「ギリギリW杯に間に合う」という楽観論もある。しかし、これは一般人が日常生活を過不足なく送るのに要するまでの時間であり、トップレベルのサッカー選手がピッチを自在に走り回り、強度の高い対人プレーをこなすには「9〜12カ月はかかる」というのが一般的である。

「南野はダッシュしている相手とボールの間に左足を踏ん張るように出し、相手の右足と絡み合うことで膝がねじれてしまい、前十字靭帯がブチっと切れた。外側、内側の靭帯や半月板も損傷しているはずなので全治1年といったところでしょう」（前出の関係者）

24年/25年シーズン開幕戦に名門バルセロナでプロデビューを果たした17歳の新鋭MFベルナルは、3試合目（24年8月27日）で左膝の前十字靭帯を断裂した。ケガを負ったシーンは南野とまったく同じ。実戦復帰は9月13日までずれ込み、戦列に復帰するのに「383日」を要している。

返す返すも南野の左膝前十字靭帯断裂、残念無念のひと言であるーー。

◇ ◇ ◇

ところで森保ジャパンと言えば、どうしてJリーグの得点ランクトップ選手でも、代表入りすることが叶わないのか。背景にある「森保監督の確固たるポリシー」とは何か。

