¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡ÙSP¥É¥é¥Þ¤Ë¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¥Ê¥ò¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡¦À¾ËÙÎ¼¤é½Ð±é·èÄê¡ª
¡¡2026Ç¯1·î4Æü21»þ¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥à¥í¥Ä¥è¥·¼ç±é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¡¦Èî¸å¹î¹¡¢³Þ¸¶½¨¹¬¡¢ÀÐ°æÀµÂ§¡¢»³Ìî³¤¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¥Ê¥ò¡¢ÊÒ²¬Îé»Ò¡¢¤ª¤«¤ä¤Þ¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡¦À¾ËÙÎ¼¡¢ÅÄÈª»Ö¿¿¡¢Ãæ»³¤Ò¤Ê¤Î¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSP¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¥à¥í¥Ä¥è¥·¡õÌÚÆîÀ²²Æ¡¢¿·¥Ð¥Ç¥£·ëÀ®¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2023Ç¯10·î´ü¤Î¶â9¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥à¥í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¢¿ûÌîè½±û¡¢Æü¸þÏË¡¢Æþ»³Ë¡»Ò¡¢Åìº¬ºî¼÷±Ñ¡¢ËÜÂ¿ÎÏ¡¢ÁáÀ¥·Æ¡¢»þÇ¤»°Ïº¡¢°ÂÃ£Í´¼Â¡¢Â¼Àî³¨Íü¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢¼ò¸þË§¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬ºÆ½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÚÆîÀ²²Æ¤¬¥à¥í±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ê¡¢´ûÊó¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÅÏÉôÆÆÏº¡¢ßÀÄÅÎ´Ç·¤Î½Ð±é¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤«¤é¿ôÇ¯¸å¡½¡£Ã´ÅöÊÛ¸î»Î¡¦Å·Ìî°É¡ÊÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¡Ë¤¬¹áÀ¡Ë¡Î§»öÌ³½ê¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢Ã´ÅöÊÛ¸î»Î¤ò¼º¤Ã¤¿Â¢Á°¤Ï¡¢½êÄ¹¡¦¹áÀ¡º£Æü»Ò¡Ê¸ÍÅÄ¡Ë¤«¤é¥¯¥Ó¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤µ¤ì¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÊÛ¸î»Î¡¦Èõ¸ý¿·¡ÊÌÚÆî¡Ë¤Î¥Ñ¥é¥ê¡¼¥¬¥ë¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¸¬µõ¤ÇÃúÇ«¤Ê¿·¤Î¿ÍÊÁ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿Â¢Á°¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿·¤ÎÂÖÅÙ¤¬°ìÊÑ¡£Â¢Á°¤Ï¡È¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡ÉÊÛ¸î»Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÍâÆü¡¢Â¢Á°¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼»þÂå¤«¤é¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¡¢±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦µÈ²¬·ÃÍý»Ò¡ÊÆþ»³Ë¡»Ò¡Ë¤ÈÅâÂôÍ´´õ¡ÊßÀÄÅ¡Ë¤¬»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤ë¡£ÅâÂô¤Ï¼«¿È¤Î´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºîÉÊ¤ËÂç¸æ½êÇÐÍ¥¡¦¸àÂå²ÆÀ¸¡ÊÅÏÉô¡Ë¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÊýÅª¤Ë¥É¥¿¥¥ã¥ó¤µ¤ìº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂ¢Á°¤È¿·¤ËÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£¤³¤Î·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Â¢Á°¤È¿·¤Ï±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊª¸ì¤ò¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¿·½Õ¥É¥é¥Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£Â¢Á°¤Î¤È¤¢¤ë¡È¸½¾ì¡É¤Ç¤ÎÍ§¿Í¡¦È¿Ä®¤òÈî¸å¡¢½µ´©»ï¤Îµ¼Ô¡¦¿¹²¼æÆÊ¿¤ò³Þ¸¶¡¢Â¢Á°¤ÈÅâÂô¤ÎÁ°¤Ë¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÇÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¸àÂå¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦¿Àºê¹¬»Ò¤ò»³Ìî¡¢Êª¸ì¤Î¥¡¼¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Á¥¤¥Þ¥Þ¤ò¥Ê¥ò¡¢¥Þ¥Þ¤òÊÒ²¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Á°¸¶Èþ¶ê¤Î¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÀ¾ËÙ¡¢»Å»ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»öÌ³½ê¤ò¼¤á¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¡Ä¤ÈÇº¤àÈþ¶ê¤òÅÄÈª¡¢Çä¤ì¤Ã»Ò½÷Í¥¡¦»³Ãæ¤æ¤ê¤òÃæ»³¤¬±é¤¸¤ë¡£ÀÐ°æ¤È¤ª¤«¤ä¤Þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤«¡¢ÊüÁ÷¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿1·î2Æü¡¦3Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¤Ë¤Æ¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¤¬°ìµóÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î4Æü21»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSP¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¥à¥í¥Ä¥è¥·¡õÌÚÆîÀ²²Æ¡¢¿·¥Ð¥Ç¥£·ëÀ®¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2023Ç¯10·î´ü¤Î¶â9¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤«¤é¿ôÇ¯¸å¡½¡£Ã´ÅöÊÛ¸î»Î¡¦Å·Ìî°É¡ÊÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¡Ë¤¬¹áÀ¡Ë¡Î§»öÌ³½ê¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢Ã´ÅöÊÛ¸î»Î¤ò¼º¤Ã¤¿Â¢Á°¤Ï¡¢½êÄ¹¡¦¹áÀ¡º£Æü»Ò¡Ê¸ÍÅÄ¡Ë¤«¤é¥¯¥Ó¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤µ¤ì¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÊÛ¸î»Î¡¦Èõ¸ý¿·¡ÊÌÚÆî¡Ë¤Î¥Ñ¥é¥ê¡¼¥¬¥ë¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¸¬µõ¤ÇÃúÇ«¤Ê¿·¤Î¿ÍÊÁ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿Â¢Á°¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿·¤ÎÂÖÅÙ¤¬°ìÊÑ¡£Â¢Á°¤Ï¡È¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡ÉÊÛ¸î»Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÍâÆü¡¢Â¢Á°¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼»þÂå¤«¤é¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¡¢±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦µÈ²¬·ÃÍý»Ò¡ÊÆþ»³Ë¡»Ò¡Ë¤ÈÅâÂôÍ´´õ¡ÊßÀÄÅ¡Ë¤¬»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤ë¡£ÅâÂô¤Ï¼«¿È¤Î´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºîÉÊ¤ËÂç¸æ½êÇÐÍ¥¡¦¸àÂå²ÆÀ¸¡ÊÅÏÉô¡Ë¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÊýÅª¤Ë¥É¥¿¥¥ã¥ó¤µ¤ìº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂ¢Á°¤È¿·¤ËÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£¤³¤Î·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Â¢Á°¤È¿·¤Ï±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊª¸ì¤ò¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¿·½Õ¥É¥é¥Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£Â¢Á°¤Î¤È¤¢¤ë¡È¸½¾ì¡É¤Ç¤ÎÍ§¿Í¡¦È¿Ä®¤òÈî¸å¡¢½µ´©»ï¤Îµ¼Ô¡¦¿¹²¼æÆÊ¿¤ò³Þ¸¶¡¢Â¢Á°¤ÈÅâÂô¤ÎÁ°¤Ë¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÇÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¸àÂå¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦¿Àºê¹¬»Ò¤ò»³Ìî¡¢Êª¸ì¤Î¥¡¼¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Á¥¤¥Þ¥Þ¤ò¥Ê¥ò¡¢¥Þ¥Þ¤òÊÒ²¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Á°¸¶Èþ¶ê¤Î¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÀ¾ËÙ¡¢»Å»ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»öÌ³½ê¤ò¼¤á¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¡Ä¤ÈÇº¤àÈþ¶ê¤òÅÄÈª¡¢Çä¤ì¤Ã»Ò½÷Í¥¡¦»³Ãæ¤æ¤ê¤òÃæ»³¤¬±é¤¸¤ë¡£ÀÐ°æ¤È¤ª¤«¤ä¤Þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤«¡¢ÊüÁ÷¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿1·î2Æü¡¦3Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¤Ë¤Æ¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¤¬°ìµóÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î4Æü21»þÊüÁ÷¡£