¡ÖË¤µ¤ó¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Ï¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤¬´¶¼Õ¡Ö£Ç£Ñ¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×£×£å£â¥µ¥¤¥È¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸ø³«
¡¡ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¡á·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í±¹¼Ë¡á¤¬¡¢£±£²·î£²£µÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ç£Ñ¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤Î£×£å£â¥µ¥¤¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º£Ã¥¯¥é¥·¥Ã¥¯À©ÇÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½é¤á¤ÆÇÏ¾å¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤°¤é¤¤¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉðËµ³¼ê¤ä¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤Ê¤É¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¿Í¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È¤¤¤¨¤ÐÉðË¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎË¤µ¤ó¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Ï¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇÏ¤ÏÃý¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁö¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¿ÍÇÏ°ìÂÎ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÎÎ°è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£