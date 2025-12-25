「デビュー作が出た日に男の先輩から連絡が…」年内引退のセクシー女優が7年以上活動を続けられたワケ
2018年11月にデビューしたセクシー女優・わか菜ほのさん。2025年4月に年内で業界から引退することを表明し、12月31日をもって7年間の女優生活に幕を下ろす。
「4年前に1度目の引退表明をした時から、もう長くはできないだろうと思っていました」
期間限定のつもりでのデビュー、2021年の引退表明と撤回、そして今年、年内での完全引退の決意……紆余曲折のセクシー女優人生を振り返るとともに、恋愛事情や結婚願望についても聞かせてもらった。
◆引っ越し資金が貯まれば辞めるつもりだった
――2018年11月に「若宮穂乃」としてデビュー。当時はメディアへの露出はなく、SNSもしていなかったそうですね。
「副業のつもりだったし、もともと長く続ける気がなかったんですよ。引っ越し代が貯まったらすぐ辞めるくらいの感覚でしたね。有名になりたいわけではなかったので、お金さえ手に入れば『おさらば！』の予定でした（笑）」
――本業があったのですね。どんな仕事をしていたのでしょうか？
「銀座でエステティシャンをしていました。入社1年目くらいで、とにかくお金がなくて。稼げるアルバイトをネットで探している時に、“パーツモデル募集”という求人を目にしました。これなら顔出しの必要もなさそうだし、会社にもバレずにできるかもと思ったんです。で、いざ事務所に面接に行ってみたら『セクシー女優をやってみない？』と……」
――まだ、そういうことがある時代だったのですね。
「自分の中でセクシー女優という選択肢はなかったし、できるとも思えませんでした。でも、数日考えて稼げる金額を計算してみたら、ちょっと魅力的に思えてきて……（笑）。期間限定のつもりで始めたんです」
――実際にやってみたら、どうでしたか？
「思いのほか、居心地が良かったですね。エステ業界って女性だらけだし、上下関係も厳しくてノルマもあって、もともと辞めるかどうか悩んでいたんですよ。すぐインフルエンザに罹っちゃうくらい、ストレスで免疫力も低下していました。
カメラの前で脱いだり、行為をしたりすることに対し、最初は抵抗感がありました。でも、それ以上に撮影現場の人たちは優しいし、作品を撮るためにみんなで頑張る感じも楽しくて。セクシー女優になることは、トータルすると私の人生にとってプラスだな、と思えたんです」
――身バレの危険性を加味しても？
「実はデビュー作が出た日、専門学校時代の男の先輩から連絡があったんですよ。『お金に困ってるの？』というひと言だったんですけど、それでバレたことを確信しました。こんなに早くバレちゃうなんて驚きでしたね。
さすがに会社にまでバレのは困るので、すぐにエステティシャンを辞めることにしました。同僚は女性ばかりでしたが、その人の彼氏が作品を見て、そこからバレていくことも有り得ると思ったんです」
――その後、本格的にセクシー女優の活動をスタートさせました。
「なんか『もういいや！』って気持ちになったんですよ。どうせ周りにバレていくなら続けてもいいかなって。ようやく本腰を入れた感じですね。ただ、SNSを始めたのはそこから半年経ったくらいのタイミングでした。これは、何か考えがあったわけではなく、私がやり方を知らなかっただけなんです（笑）」
◆4年前から、長くはできない仕事だと思っていた
――デビューから4年後。突然、引退を表明し、その後すぐに撤回していましたね。
「当時の事務所のマネージャーと合わなくて、仕事がやりづらかったし、楽しくもなくなっちゃって。新しいメーカーへの営業もしてもらえないし……。デビューから4年も経てば、それもある程度は仕方がないことは理解できていたんですけど、自分の中で『4年も頑張ってきたのに！もう知らない！』って感情が爆発して。それで『引退します！』と言いましたが、事務所との話し合いの末に、もう少し様子をみようということになったので『撤回します！』って（笑）」
