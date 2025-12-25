50TA、『Mステ』SUPER LIVEでKing & Princeと話題の楽曲コラボ「また新たな伝説を作るぜ！」 今年最後の仕事は50TA→神主
15周年を迎えた今年、横浜アリーナでの1万人ライブも大成功させた50TA（狩野英孝）。そして先日放送された『ロンドンハーツ』ではKing & Princeから楽曲提供依頼を受け（本人は知らず）制作した新曲が大きな話題となる中、26日に生放送される『ミュージックステーション「SUPER LIVE 2025」』にも出演する50TAに、オリコンニュースが独占取材。『Mステ』に出演する思いや、意気込みを聞いた。
【ライブ写真】三四郎・小宮もサプライズ登場！50TA完全燃焼ライブの模様
――2009年『ロンドンハーツ』のドッキリ企画から誕生し、そしてデビューからなんと15年が経ちました。『MステSUPER LIVE 2025』へのご出演が決まったときのお気持ちは？
【50TA】今年は15年経ってようやく初めてMステに出演出来た最高の年でした。それが早くも二回目出演が決まり驚いています。しかし、その発表の仕方が、ある日テレビ局の楽屋でメイクをしていたら急に、カメラがはいってきて唐突にMステ出演が発表されました。もっと別の発表は無かったのか？とめちゃくちゃ焦りました。
――どのような想いでパフォーマンスされますか？
【50TA】このMステ終わって実家に帰り、家業の実家の神社の仕事に入ります。年末年始はいつも芸能の仕事をお休みしますので、自分の中では2025年最後の仕事になる予定ですので思いっきり暴れてきます！
――視聴者の皆様に今回のパフォーマンスで注目してほしい所を教えてください。
【50TA】とにかく周りがMステ常連のスーパーアーティスト達ばかりなので、そこに圧倒されないように常に堂々と立ち振る舞います！
――今回はKing & Princeと3人で「希望の丘」の初パフォーマンスもございます。楽しみにしているファンに向けて一言お願いします。
【50TA】また新たな伝説を作るぜ！その勇姿をしかと見届けてくれな！
▼50TA
『ロンドンハーツ』から生まれた奇跡のアーティスト、音楽界の革命児。15年前、テレビ朝日開局50周年を記念した、ロンドンハーツSPで放送された『ロンドンハーツ50年に1人の勘違い男 ボク芸人やめますSP！』にて、狩野英孝がアーティスト「50TA」として活動していくことを宣言するドッキリが放送された（50TAとは…実は50周年テレビ朝日の略だった）。作詞作曲・歌唱した楽曲は大反響をよび、リリースしたCD『50TA』はオリコンウィークリーチャート初登場9位を記録。
