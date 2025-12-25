タレントの小野真弓さんがインスタグラムを更新。

自身の体調不良について綴りました。



【写真を見る】【 小野真弓 】 原因不明の体調不良 「今週は、ほぼ毎日病院」「ただひたすらに、痒い！！」 先日に「湿疹が治らず」「ホラー映画並の悪化」と投稿





小野真弓さんは「おはにゃん♥ メリークリスマス」と綴ると、愛猫や愛犬の写真をアップ。



続けて「おかーさんは〜 今日は午前も午後も〜 明日も〜 病院ですにゃ」と、記しました。



そして「今週は、ほぼ毎日病院」と、明かしました。







小野真弓さんは「あ、相変わらず 元気はあります」と、しつつも「ただひたすらに、痒い！！」と、自身の状況を説明。





続けて「年内に、いろいろ検査とかとかして スッキリさせたーい」と、記しました。そして「今日もよい一日を」と綴ると「#膠原病疑惑」「#環状紅斑」「#他もいろいろ検査中」とハッシュタグを添えて、綴っています。





９日のインスタグラムで、小野真弓さんは、病院を訪れたことを明かし「お腹と背中を中心に湿疹が とんでもなーーーーい事に」と、投稿。

小野さんは、動物保護活動に取り組んでいることもあり「最初、お外の猫たちと関わる際に いろんな菌に触れることがあるので、、 気をつけてはいても、 何かの菌をもらってしまったのか と 思ってましたが、 どーやらー たぶんーー 今のところー 自分の免疫疾患が原因の模様。。 猫たち、濡れ衣ごめん」と、記していました。

続けて「まだいろいろ検査中。。 早く原因はっきりさせて、どう付き合うか 考えたーーい あ、元気はあります 仕事も普通にしてます」「しばし 病院通い〜 頑張りまーす」と、綴っていました。





更に、小野真弓さんはインスタグラムのストーリー機能に「2024年10月から 湿疹が治らず とんでもない事に なってまして ホラー映画並の悪化」と、投稿。

続けて「皮膚とって生検 2025,12,9」「膠原病疑惑中 早く原因知りたい。」「顔とか見えるところに 出ないのが救い」と、状況を明かしていました。









【担当：芸能情報ステーション】