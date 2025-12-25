TBS NEWS DIG Powered by JNN

タレントの小野真弓さんがインスタグラムを更新。
自身の体調不良について綴りました。
 

【写真を見る】【 小野真弓 】　原因不明の体調不良　「今週は、ほぼ毎日病院」「ただひたすらに、痒い！！」　先日に「湿疹が治らず」「ホラー映画並の悪化」と投稿



小野真弓さんは「おはにゃん♥　メリークリスマス」と綴ると、愛猫や愛犬の写真をアップ。

続けて「おかーさんは〜　今日は午前も午後も〜　明日も〜　病院ですにゃ」と、記しました。

そして「今週は、ほぼ毎日病院」と、明かしました。
 



小野真弓さんは「あ、相変わらず　元気はあります」と、しつつも「ただひたすらに、痒い！！」と、自身の状況を説明。

続けて「年内に、いろいろ検査とかとかして　スッキリさせたーい」と、記しました。

そして「今日もよい一日を」と綴ると「#膠原病疑惑」「#環状紅斑」「#他もいろいろ検査中」とハッシュタグを添えて、綴っています。
 



９日のインスタグラムで、小野真弓さんは、病院を訪れたことを明かし「お腹と背中を中心に湿疹が　とんでもなーーーーい事に」と、投稿。

小野さんは、動物保護活動に取り組んでいることもあり「最初、お外の猫たちと関わる際に　いろんな菌に触れることがあるので、、　気をつけてはいても、　何かの菌をもらってしまったのか　と　思ってましたが、　どーやらー　たぶんーー　今のところー　自分の免疫疾患が原因の模様。。　猫たち、濡れ衣ごめん」と、記していました。

続けて「まだいろいろ検査中。。　早く原因はっきりさせて、どう付き合うか　考えたーーい　あ、元気はあります　仕事も普通にしてます」「しばし　病院通い〜　頑張りまーす」と、綴っていました。
 


更に、小野真弓さんはインスタグラムのストーリー機能に「2024年10月から　湿疹が治らず　とんでもない事に　なってまして　ホラー映画並の悪化」と、投稿。
続けて「皮膚とって生検　2025,12,9」「膠原病疑惑中　早く原因知りたい。」「顔とか見えるところに　出ないのが救い」と、状況を明かしていました。

 



【担当：芸能情報ステーション】