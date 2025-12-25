SUPER★DRAGON、サンタ姿でニューシングル発売を発表 記念イベントも
9人組ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGONが、2026年3月4日にメジャー5枚目となるシングル「Break off」を発売することが発表された。クリスマスにあわせてメンバーがサンタ姿で発表した。
【写真】サンタ姿とは一転、クールなSUPER★DRAGON
表題曲「Break off」は、2026年1月期テレビアニメ『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』のオープニング主題歌に決定。楽曲が一部先行公開されたアニメPVは、公開から1ヶ月で40万再生を記録するなど、注目を集めている。同曲は、2026年1月5日に先行配信リリースされる。
シングルはBlu-ray付きの初回限定盤と通常盤A・Bの3形態で発売。初回限定盤に付属するBlu-rayには、結成10周年当日に開催されたライブ『SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2025 「SUPER X」』パシフィコ横浜国立大ホール公演の模様が、U-NEXT配信時とは異なる編集で収録される。
さらに、同作を引っさげた全国リリースイベントの開催も決定。また、2026年4月からは、3都市を回るライブツアーも実施される。
■『Major 5th Single「Break off」リリースイベント』スケジュール
2026年2月7日(土) 埼玉：イオンレイクタウンkaze 1F翼の広場［ミニライブ＋特典会］
2026年2月8日(日) 東京：大手町プレイス ホール＆カンファレンス 2Fホール［特典会］
2026年2月21日(土) 東京：ダイバーシティ東京プラザ 2Fフェスティバル広場［ミニライブ＋特典会］
2026年2月22日(日) 大阪：松下IMPホール［特典会］
2026年2月23日(祝) 兵庫：神戸ハーバーランドセンタービル B1階スペースシアター［ミニライブ＋特典会］
2026年2月28日(土) 福岡：ららぽーと福岡 1Fオーバルパーク［ミニライブ＋特典会］
2026年3月1日(日) 愛知：イオンモール常滑 ワンダーフォレストきゅりお 屋外ワンダーステージ［ミニライブ＋特典会］
2026年3月4日(水) 東京：ダイバーシティ東京プラザ 2Fフェスティバル広場［ミニライブ＋特典会］
2026年3月5日(木) 神奈川：川崎CLUB CITTA'［スペシャルライブ＋特典会］＜抽選招待制＞
2026年3月7日(土) 東京：大崎ブライトコアホール［楽天ブックス限定イベント］
2026年3月8日(日) 大阪：サンライズビル大阪 イベントホールA［楽天ブックス限定イベント］
■『SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2026』
大阪・NHK大阪ホール
2026年4月12日(日) 開場17:00／開演18:00
東京・Kanadevia Hall
2026年4月19日(日)
＜1部＞開場13:00／開演14:00
＜2部＞開場17:00／開演18:00
福岡・福岡国際会議場
2026年5月9日(土)
＜1部＞開場13:00／開演14:00
＜2部＞開場17:00／開演18:00
