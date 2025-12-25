就職氷河期支援の熱意はどこへいった？厚労省の特設サイトもひっそりと名称変更
人生100年時代。「人生最後の職場を探そう」と、シニア転職に挑む50、60代が増えている。しかし、支援の現場ではシニア転職の成功事例だけでなく、失敗事例も目にする。シニア専門転職支援会社「シニアジョブ」代表の中島康恵氏が、就職氷河期世代の現状と支援を解説する。
現在、40〜50代でバブル崩壊後からリーマンショックなど就職の難易度が高かった時代に社会人となった就職氷河期世代。その支援の議論は今年の前半は活発だったが、いつの間にか静かになった。本稿ではその現状について述べる。
◆■鳴りを潜めた就職氷河期世代の支援策
コメを含めた物価高対策の話題は続いているが、年末年始から春くらいまで続いていた就職氷河期世代支援の話題はめっきり聞かなくなった。衆院選前くらいからは、どちらかというと外国人問題の話題が熱を帯びているように感じる。
もちろん、就職氷河期世代の支援が行き届いたわけではない。一部からは「就職氷河期世代の困窮イメージそのものが間違いなのではないか」という声も上がっているが、仕事や金銭面に困っている40〜50代が実際は誰もおらず、政府が支援をやめたということでもない。
筆者が経営する求人サイトサービスや人材紹介サービスに登録する40〜50代の状況にも、就職氷河期世代の報道イメージそのままかはさておき、上や下の世代とは違った苦しさがある。
今回は、政府の就職氷河期世代向け支援は現在どうなっているのかと、就職氷河期世代で転職を目指している人の実情について述べたい。
◆■厚労省の特設サイトもひっそり変更
実は厚生労働省が運用していた就職氷河期世代支援の特設サイトが、10月1日に改変されたのをご存知だろうか。
9月までは風間俊介さんを起用した「就職氷河期世代活躍支援」のサイトだったものが、10月1日から「中高年の活躍支援」へと対象が広がったのだ。ちなみに2024年9月以前は佐々木蔵之介さんが起用されており、こうした広報キャラクターとデザインの変更はあってもずっと「就職氷河期世代活躍支援」だった。それが今年、支援対象から修正を加えてきた。
10月から新たに広報キャラクターに起用されたのは俳優の岡部たかしさんである。40代前半の風間さんより、50代前半の岡部さんのほうが「中高年」のイメージにも「就職氷河期」のイメージにも、より適しているような気がする。
しかし、岡部さん出演の中高年の活躍支援スペシャルムービー「あなたに本気の支援があります」篇が「中高年の活躍支援」特設サイトと支援の活用を後押しするのかは、個人的に疑問だ。むしろムービーの中で、岡部さん以外の登場人物が支援の活用をいったん躊躇する姿がとてもリアルに映る。
ちなみに「中高年の活躍支援」特設サイトで案内している支援内容は、「就職氷河期世代活躍支援」特設サイトの時と変わらない。お馴染みのハローワークでの仕事の斡旋、ニートなどを含めた就労に悩みを抱えた15〜49歳の「若者」にカウンセリングや職場体験などを提供する地域若者サポートステーション（サポステ）、この他、家庭の立て直し支援や、住まい支援、家族支援、ひきこもり支援などである。
これらの支援も、求める人に合った一つ一つの支援は効果がありそうだが、就職氷河期世代や中高年の実際の悩みにどれくらい沿ったものなのかは疑問だ。様々な支援をとにかく一箇所に集めただけで、実際の悩みとはずれてしまっているような気がしてならない。
◆■非正規雇用でなくても将来不安が消えない氷河期世代
このように、必ずしも就職氷河期世代の実際の悩み解決につながらなさそうな支援を、国が公費を使ってかなり幅広く提供している状況も、「就職氷河期世代が困窮しているイメージが間違っている」という声が上がる遠因になっていそうだ。
