f5veのデラックスアルバム『SEQUENCE 01.5』が、『The Hollywood Reporter“編集者が選ぶ2025年お気に入りのアルバム”』に選出された。

同情報は、現地12月23日に『The Hollywood Reporter』のオフィシャルサイトで発表されたものだ。f5veは、『US Billboard スタッフが選ぶ今年のベストアルバムTOP50』と『イギリスの音楽メディアNMEが選ぶ 今年リリースされたデビューアルバム・ベスト20』に日本人アーティストとして唯一選出されたのに続く結果となった。さらに、今年8月には『Forbes Japan』の30歳未満の次世代をけん引する若い才能30人『30 UNDER 30』にも選出されたばかりだ。

＜『The Hollywood Reporter』アシスタントエディター ニコール・フェル コメント＞

今年はすべてがポップへと回帰した年でした。ザラ・ラーソンの鮮烈なセカンドアルバム「Midnight Sun」、K-POP界の雄ATEEZのアメリカ市場への本格的な進出「Golden Hour : Part 3」「In Your Fantasy Edition」、そしてJ-POPの新星f5ve（ファイビー）です』とポップ回帰の代表として取り上げ、『おそらく今、業界で最もエキサイティングな日本のガールズグループであるf5veは、J-POPグループのルックスとサウンドに対する既成概念の破壊に挑戦している。ヒットメーカーのBloodPop®がf5veのエグゼクティブ・プロデューサーを務め、実験的なサウンドを形作っていて、中毒性があってユニークで、f5veをグループとして新たな道へと導いた。f5veの未来は果てしなく明るい。

（文＝リアルサウンド編集部）