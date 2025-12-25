26日(金)は、低気圧が発達しオホーツク海へと進み冬型の気圧配置が強まるでしょう。

また、上空の寒気も西日本から北日本にかけてかなり強くなる見込みです。北西の風が強まり、北陸など日本海側の地域では暴風のおそれがあります。大雪のところもあり、かなり荒れる天気になりそうです。

26日午前9時の予想天気図です。25日(木)に日本海で発生した低気圧が急速に発達しオホーツク海など日本の東に抜けて、西高東低の冬型の気圧配置になりそうです。

日本海では等圧線の間隔が小さく、北西よりの風が強まる見込みです。上空の寒気が強く大気の状態が非常に不安定になりそうです。発達した雪雲が日本海側の地域に流れ込むでしょう。

雪の降りやすい状況で、26日の雪・雨と風の予想を見ると、未明からは日本海の西部で風が収束して発生、発達した雪雲が山陰や近畿に流れ込みそうです。

午前中は北陸や東北の日本海側でも雪が降り、内陸部では大雪のところもありそうです。また、沿岸部では風も強まるでしょう。

午後も、日本海側では雪が降り続く見込みです。

26日の北陸は、陸上でも風速20メートル以上の非常に強い風が吹く見込みです。

【26日に予想される最大風速（最大瞬間風速）】

新潟県 陸上 23メートル （35メートル）

新潟県 海上 25メートル （35メートル）

富山県 陸上 10メートル （20メートル）

富山県 海上 20メートル （30メートル）

石川県 陸上 20メートル （35メートル）

石川県 海上 25メートル （35メートル）

福井県 陸上 12メートル （25メートル）

福井県 海上 23メートル （35メートル）

また、平地でもまとまった雪が降るでしょう。

【27日午前6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】

新潟県 平地 20センチ

新潟県 山沿い 70センチ

富山県 平地 10センチ

富山県 山間部 40センチ

石川県 平地 5センチ

石川県 山地 50センチ

福井県 平地 5センチ

福井県 山地 40センチ

26日は、日本海側を中心に大雪で、風が吹き荒れる天気になるところがあるでしょう。

北陸でも、26日は雪が降り、風がかなり激しくなる一日になりそうです。

西日本から北日本では、暴風や暴風雪、高波、大雪による交通障害に警戒してください。特に日本海側では大荒れの天気になりそうです。

26日は帰省などで交通機関を利用する人も多いかもしれませんが、暴風や暴風雪、大雪による交通障害に注意が必要です。鉄道や高速道路などの最新の情報に注意をしてください。