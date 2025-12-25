お笑いコンビ「千鳥」のノブ（45）が24日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）にゲスト出演。憧れの先輩芸人を明かす場面があった。

番組は動物たちがホモ・サピエンス（人間）の謎の行動・習性を研究していく“逆転アニマルバラエティ”。この日は「業界人にコンサルしてもらおう！」をテーマに、MCとしての「番組の回し方」などについてトークした。

所長のロバート秋山扮するニホンザルのリュウは「誰みたいになりたいとかそういう話しないの？憧れとかは？」と質問。これに、ノブとプライベ―トで仲が良いというお笑いコンビ「三四郎」の相田周二は「僕の事務所の先輩の内村さんのこと、ノブさんもベタ褒めというか」と、お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良の名前を挙げた。

これに、ノブは「べた褒めって、言い方がおかしい」とツッコミ。研究員の伊集院光扮するブルドッグのヒカルが「あいつはいいぜ、とか」とイジると、ノブは「“あいつはいい”なんて言うわけないでしょ、大尊敬です」と尊敬していると明かした。

相田は「“人を傷つけない笑いができる人はやっぱりええよな”みたいな」と補足した。

これに、研究員の伊集院光扮するブルドッグのヒカルは「ってことは解釈すると、俺もいずれ紅白の司会はやるっていう宣言ってことだよな？」とにやり。ノブは「いやいやいや、ヒカルさん、そんなことないっす」と否定するも、相田は「紅白でたまたまかもしれないですけど、“『有吉の壁』はどうなん？”みたいな。“面白いよな、あれ大変やろ”みたいな。“やっぱり有吉さんがすごいなあ”みたいな。有吉さんのことをまあ褒めてらっしゃったんで、ラインとしては紅白（司会）ラインを…」と暴露。

ノブは「いやいや、そんなことないです。おこがましい。紅白の司会なんか無理です」と必死に否定していた。