今年７月に離婚を公表した、お笑いコンビ「はんにゃ．」川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが、２５日までに自身のブログを更新。「離婚後、１番多かった質問」に強烈回答した。

ファンから質問を募集し「中でも多かったのが後悔とか復縁系の質問！！！」だそう。その一つを紹介。「元夫と離婚したこと後悔した日は一日だけでもありましたか？」という問いに対し、菜月さんは「ないです！復縁もなければ後悔も一切ないです」と言い切った。

その理由については「子供と３人での生活がなによりも最高。シングルは楽かと聞かれたら楽ではないけど、楽しいかと聞かれたらとても楽しい！！！」と説明。「シングルの友達も結構いるけど、少なくとも私の周りで離婚を後悔してる人は１人もいませんね」と、シングル仲間の声も明かした。

菜月さんと川島は２０１５年２月に結婚。同年６月に第１子女児、２０年２月に第２子男児が誕生している。菜月さんは「あとはもう…過去に意味を持たせられるかどうかだよね」と続け、「失ったものよりも今残ってるものに目を向けたら後悔なんて出てこない。子供たちと出会えたことになによりも感謝してます！元夫、ありがとう！！！」と投稿を締めくくった。