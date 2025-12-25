LiSA（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/25】歌手のLiSAが12月24日、自身のInstagramを更新。ミニスカートとタイツのコーディネートを披露し、反響が寄せられている。

【写真】38歳鬼滅歌手「スタイル最高」ミニスカ黒タイツで美脚スラリ

◆LiSA、ミニスカコーデを披露


LiSAは「新しく迎えた紫ブーツを踏み鳴らしてメリークリスマス」とつづり、写真を投稿。個性的な紫ブーツに、ビッグシルエットのトップス、黒いプリーツミニスカートを合わせた姿を公開した。紫ブーツに合わせたヘッドフォンなどの柄入りタイツ姿からは、スラリとした美しい脚が伸びている。

◆LiSAの投稿に反響


この投稿に「かっこかわいい」「ブーツ素敵」「似合ってる」「スタイル最高」「お洒落さん」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

