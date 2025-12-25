LiSA、美脚透けるタイツ×ミニスカ姿に視線集中「スタイル最高」「かっこかわいい」
【モデルプレス＝2025/12/25】歌手のLiSAが12月24日、自身のInstagramを更新。ミニスカートとタイツのコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】38歳鬼滅歌手「スタイル最高」ミニスカ黒タイツで美脚スラリ
LiSAは「新しく迎えた紫ブーツを踏み鳴らしてメリークリスマス」とつづり、写真を投稿。個性的な紫ブーツに、ビッグシルエットのトップス、黒いプリーツミニスカートを合わせた姿を公開した。紫ブーツに合わせたヘッドフォンなどの柄入りタイツ姿からは、スラリとした美しい脚が伸びている。
この投稿に「かっこかわいい」「ブーツ素敵」「似合ってる」「スタイル最高」「お洒落さん」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳鬼滅歌手「スタイル最高」ミニスカ黒タイツで美脚スラリ
◆LiSA、ミニスカコーデを披露
LiSAは「新しく迎えた紫ブーツを踏み鳴らしてメリークリスマス」とつづり、写真を投稿。個性的な紫ブーツに、ビッグシルエットのトップス、黒いプリーツミニスカートを合わせた姿を公開した。紫ブーツに合わせたヘッドフォンなどの柄入りタイツ姿からは、スラリとした美しい脚が伸びている。
◆LiSAの投稿に反響
この投稿に「かっこかわいい」「ブーツ素敵」「似合ってる」「スタイル最高」「お洒落さん」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】