江野沢愛美「時短メニューばかり」豪華クリスマスの食卓公開「プロ並み」「レストランみたい」の声
【モデルプレス＝2025/12/25】モデルで女優の江野沢愛美が12月24日、自身のInstagramを更新。クリスマスの食卓を公開し、反響が寄せられている。
【写真】29歳新婚モデル「レストランみたい」時短メニュー並んだ豪華食卓
江野沢は「時短メニューばかりですが、今日は毎年恒例？クリスマスメニューに」と綴り、クリスマスのメニューを投稿。クリスマスカラーのテーブルクロスに合わせて、カルパッチョや「Merry Christmas」のピックが輝くキッシュ、ステーキ、チキン、スープにカナッペなど色鮮やかで豪華な食卓を披露している。
この投稿に「レストランみたい」「プロ並み」「豪華な食卓」「美味しそう」「レシピ知りたい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳新婚モデル「レストランみたい」時短メニュー並んだ豪華食卓
◆江野沢愛美、クリスマスの「時短メニュー」公開
江野沢は「時短メニューばかりですが、今日は毎年恒例？クリスマスメニューに」と綴り、クリスマスのメニューを投稿。クリスマスカラーのテーブルクロスに合わせて、カルパッチョや「Merry Christmas」のピックが輝くキッシュ、ステーキ、チキン、スープにカナッペなど色鮮やかで豪華な食卓を披露している。
◆江野沢愛美の投稿に反響
この投稿に「レストランみたい」「プロ並み」「豪華な食卓」「美味しそう」「レシピ知りたい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】