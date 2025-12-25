イモトアヤコ、手巻き寿司のクリスマスディナー公開「食卓が映えてる」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/12/25】タレントのイモトアヤコが12月24日、自身のInstagramを更新。クリスマスの食卓を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「イッテQ！」39歳タレント「食卓が映えてる」彩り豊かなクリスマスディナー
イモトは「＃クリスマスイブ」とハッシュタグを添えて綴り、食卓を投稿。手巻き寿司用の具材やおひつに入ったご飯、ボウルいっぱいのサラダやチキン、ケーキなど、豪華なメニューを披露している。
この投稿に「手巻き寿司パーティー最高」「ケーキも可愛い」「食卓が映えてる」「美味しそう」「サンタさん来たかな」「素敵なクリスマスを」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆イモトアヤコ、クリスマスの豪華な食卓披露
◆イモトアヤコの投稿に反響
