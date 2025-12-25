杏、10年前の本格的サンタクロースコスプレ姿披露「完成度高い」「誰か分からなかった」と話題に
【モデルプレス＝2025/12/25】女優の杏が12月25日、自身のInstagramを更新。本格的なサンタクロースのコスプレ姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】渡辺謙の39歳女優娘「完成度高い」10年前の激レアサンタコス姿
杏は「いつかのメリークリスマス」と綴り、自身が主演を務めたフジテレビ系ドラマ「デート〜恋とはどんなものかしら〜」（2015年）のオフショットを公開。白いヒゲにメガネをつけた本格的なサンタクローススタイルを公開している。
この投稿に「可愛いサンタさん」「メリークリスマス」「誰か分からなかった」「完成度高い」「ドラマを思い出す」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
