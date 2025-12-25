杏（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/25】女優の杏が12月25日、自身のInstagramを更新。本格的なサンタクロースのコスプレ姿を披露し、反響が寄せられている。

◆杏、リアルなサンタクロース姿公開


杏は「いつかのメリークリスマス」と綴り、自身が主演を務めたフジテレビ系ドラマ「デート〜恋とはどんなものかしら〜」（2015年）のオフショットを公開。白いヒゲにメガネをつけた本格的なサンタクローススタイルを公開している。

◆杏のサンタクロース姿に反響


この投稿に「可愛いサンタさん」「メリークリスマス」「誰か分からなかった」「完成度高い」「ドラマを思い出す」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

