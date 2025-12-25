「まだ41才なんですね」…島袋寛子「SPEEDでのデビューからもうすぐ30年」クリスマスイブにメッセージ
歌手の島袋寛子（41）がクリスマスイブの24日、自身のXを更新し、「SPEEDでのデビューからもうすぐ30年が経ちます」とつづった。
【画像】SPEED島袋寛子「デビューからもうすぐ30年」とつづる
スタッフがXを通じて、島袋の『UTAUTAI 2026』開催を決定。4〜5月に、東京・コットンCLUB、ビルボード大阪、ビルボード横浜で実施する。
これを受けて、島袋は「2026春 遊びにきてー!!」と呼びかけ。「SPEEDでのデビューからもうすぐ30年が経ちます」とし、「歌手人生30年目がはじまります。皆さまと過ごした時間たちを音楽とともに振り返りながら、また新しいスタートをきれたらと思っております」と心境を伝えた。
島袋は、1984年4月7日生まれ、沖縄県出身。SPEEDとして12歳でデビュー。ソロ活動にも幅を広げ、アロマセラピー・ボディー トリートメント・カラーケアシステムの資格を持つなど多彩に活躍し続けている。
ファンからは「私にとって永遠の推しメン」「あれから30年経ったけどまだ41才なんですね」「30年経ってもずっと応援していきます！」など、多数の声が寄せられている。
