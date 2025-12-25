PABLOから新感覚和スイーツ登場♡みたらし団子＆いちご大福チーズタルト

焼きたてチーズタルト専門店PABLOから、和スイーツ好きの心をくすぐる新感覚メニューが登場します。人気の「PABLO mini」シリーズに仲間入りするのは、みたらし団子といちご大福を大胆に組み合わせた2種類の期間限定タルト。チーズのコクと和の甘みが溶け合う、ここでしか味わえない特別な一品です。見た目の可愛さと驚きの組み合わせは、お正月のご褒美や手土産にもぴったり♡それぞれの魅力を詳しくチェックしてみましょう。

甘じょっぱさがクセになるみたらし団子

「PABLO miniみたらし団子」は、とろけるチーズタルトの上に、もちもち食感の小さなみたらし団子をトッピング。

さらに香ばしくコクのあるみたらしソースを重ね、チーズのまろやかさと甘じょっぱい味わいが口いっぱいに広がります。

和と洋が自然に溶け合ったバランスは、一度食べると忘れられないおいしさ。見た目も愛らしく、写真映えする和洋折衷スイーツです。

価格は450円（税込）、2026年1月2日(金)～1月31日(土)まで、心斎橋本店限定で販売されます。

お正月に映える華やかいちご大福

「PABLO miniいちご大福」は、サクサクのタルト生地にチーズ生地を流し込み、香ばしく焼き上げた一品。

中心と表面に重ねたいちごソースの上には、いちごの白あんが入った大福をまるごと1つトッピングしています。

つぶつぶ感のあるいちごソースと、モチモチで優しい甘さの大福がチーズタルトと好相性。和菓子のような上品なビジュアルで、お正月の手土産にもおすすめです。

価格は450円（税込）、販売期間は2026年1月2日(金)～2月28日(土)、心斎橋本店限定です♪

和とチーズの新感覚を楽しんで♡

PABLOならではのチーズタルトに、和の定番スイーツを掛け合わせた今回の「PABLO mini」シリーズは、まさに新感覚のご褒美スイーツ。

甘じょっぱいみたらし団子も、華やかないちご大福も、それぞれ異なる魅力で心を満たしてくれます。

期間限定だからこそ味わえる特別感は、この冬の思い出作りにもぴったり。気になる方は、ぜひ早めにチェックしてみてください♡