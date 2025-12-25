菊池桃子、愛犬との別れを報告「およそ40年、5代のヨークシャテリアと生活しました」
歌手・俳優の菊池桃子（57）が25日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との別れを報告した。
【写真】「虹の橋を渡りました」菊池桃子の愛犬
投稿で「私は、およそ40年、5代のヨークシャテリアと生活しました」と告白。「悩みや迷いがあるときも、いつもそばにいて心を支えてくれました。たくさんの感謝と素敵な思い出が残っています」と振り返った。
続けて公開した写真について「左のペリちゃんは昨年15歳で、右の『Qちゃん』も今年10月に16歳で、それぞれ虹の橋を渡りました」と、別れが訪れていたことを報告。「ママのヨークシャテリアとの生活は、お別れが辛いので、これで卒業しようと考えています。ありがとう」と感謝をつづり、「思い出を心の中でずっとハグしています」と締めくくった。また、ハッシュタグに「たまに夢に出てきてね」などと添えた。
菊池は1995年5月にプロゴルファーの西川哲と結婚し、一男一女をもうけるも、12年1月に離婚。19年11月、当時経済産業省で経済産業政策局長を務めていた新原浩朗氏と再婚した。
【写真】「虹の橋を渡りました」菊池桃子の愛犬
投稿で「私は、およそ40年、5代のヨークシャテリアと生活しました」と告白。「悩みや迷いがあるときも、いつもそばにいて心を支えてくれました。たくさんの感謝と素敵な思い出が残っています」と振り返った。
続けて公開した写真について「左のペリちゃんは昨年15歳で、右の『Qちゃん』も今年10月に16歳で、それぞれ虹の橋を渡りました」と、別れが訪れていたことを報告。「ママのヨークシャテリアとの生活は、お別れが辛いので、これで卒業しようと考えています。ありがとう」と感謝をつづり、「思い出を心の中でずっとハグしています」と締めくくった。また、ハッシュタグに「たまに夢に出てきてね」などと添えた。
菊池は1995年5月にプロゴルファーの西川哲と結婚し、一男一女をもうけるも、12年1月に離婚。19年11月、当時経済産業省で経済産業政策局長を務めていた新原浩朗氏と再婚した。