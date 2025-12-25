クリスマスに行きたいと思う「栃木県（日光・鬼怒川・那須エリア）の温泉地」ランキング！ 「那須湯本温泉」を抑えた1位は？
街中が華やかなイルミネーションに彩られ、心躍るクリスマスの足音がすぐそこまで聞こえてきました。大切な人たちと過ごす聖なる夜、今年は趣向を変えて、湯けむりに包まれながら静かに過ごす温泉旅を計画してみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「クリスマスに行きたい温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、「クリスマスに行きたいと思う栃木県（日光・鬼怒川・那須エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「那須はリゾートホテルが多いのできっと満足できる旅館が多いと思います。近くに日光もあるので観光にも困らない」（20代男性／東京都）、「去年行きましたがとても良かったです。温度に雰囲気にまったり過ごせました」（20代女性／東京都）、「自然豊かで閑静な高級旅館が多く、静かでロマンチックな時間を過ごせ、周辺にテーマパークや牧場もあるため」（30代男性／滋賀県）といった声が集まりました。
回答者からは「鬼怒川渓谷に雪が積もると、クリスマスっぽくなると思います。温泉に入りながらこうした景色を楽しみたいと感じました」（40代女性／神奈川県）、「大型宿が多くライトアップやイベントも楽しめて、華やかなクリスマス気分を味わえるから」（40代男性／静岡県）、「アクセスの良さと温泉地としての充実度が高い点が魅力的だから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
2位：那須湯本温泉／52票2位は、那須岳の懐に抱かれた歴史ある温泉郷「那須湯本温泉」です。クリスマスシーズンには、那須高原の澄み切った星空と、運が良ければ幻想的な雪景色を同時に楽しむことができます。周辺にはおしゃれなカフェや、イルミネーションを楽しめる施設も多く、温泉情緒とリゾート地の華やかさをバランスよく満喫したいカップルや家族連れにぴったりのエリアです。
1位：鬼怒川温泉／160票圧倒的な支持を得て1位に輝いたのは、「鬼怒川温泉」でした。鬼怒川の渓谷美を望む絶好のロケーションに、多彩な露天風呂を備えた宿泊施設が立ち並びます。冬の時期には周辺の「東武ワールドスクウェア」などで大規模なイルミネーションも開催され、クリスマス気分を盛り上げる観光スポットには事欠きません。都心から「特急リバティ」や「スペーシア」で快適にアクセスできる利便性の高さも魅力で、豪華なバイキングや個室での和食を楽しみながら、ぜいたくなクリスマスの夜を過ごせる場所として人気を集めました。
