¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï25Æü¡¢FW¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥Ê¥ó¡Ê19¡Ë¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Î¦¾åÆüËÜÂåÉ½¤Î¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥¡¼¥à¤ò·»¤Ë»ý¤Á¡¢º£µ¨U¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£¸Ô´ØÀáÉÕ¶á¤òÄË¤á¤ÆÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î»þ´ü¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²Æ¾ì¤ËÁ´ÂÎÎý½¬¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£9·î27Æü¤Î¥Û¡¼¥à¹ÅçÀï¤Ç¤ÏJ¥ê¡¼¥°Àï½é½Ð¾ì¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£È´·²¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁê¼êGKÂçÇ÷·É²ð¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï3»î¹ç¤Ç1ÆÀÅÀ¡£Íèµ¨¤ÏÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡£