¡Ö¸ÆµÛ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¾Ð¤Ã¤¿¡×¶¯Îõ¥¥ã¥é
¡¡TBS¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¡£°Û¾ï¤ÊÀú¤ê¤Ç¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤È°ì¿¨Â¨È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿µö²ÇÌò¤ÎÀµÂÎ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÉ³²ò¤¯ÄÅÅÄ¤¬¼çÌò¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ Âè4ÏÃ¡ÁÅÅµ¤¤¸¤«¤±¤Îæ«¤È100Ç¯¤Îµ§¤ê¡Á¡×¤Ç¡¢100Ç¯Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿ÄÅÅÄ¤é¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¿¹»³Ì¤Í£±é¤¸¤ëÍý²Ö¤Îµö²Ç¡¦ÂÀÂ¢¡£
¡¡Íý²Ö¤ò¹¥¤¤ÊÄÅÅÄ¤ÈÂÐÎ©¡£ÄÅÅÄ¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¸½Âå¤ÎÉþ¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¤¤¤¸¤ê¡Ö¤ªÁ°¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤¤¥ä¥Ä¡×¡Ö¤ªÁ°M-1½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ä¤í¡×¤ÈµÕ½±¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Î¹¶ËÉ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¡Ö¤À¤«¤é½÷¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤í¤è¡×¡ÖÁªµó¸¢¤â¤Í¤§¤¯¤»¤Ë¤è¡×¤ÈÍý²Ö¤Ë°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ëÂÀÂ¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö²¶¤é¤Î»þÂå¤ÏÁíÍý¤¬½÷À¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÓ·Òê¤òÀÚ¤Ã¤¿ÄÅÅÄ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÇï¼ê³åºÓ¤ò¤¢¤Ó¤¿¡£
¡¡¶ÚÆùÎ´¡¹¤ÎÂÀÂ¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Íý²Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿ÂîµåÂÐ·è¤Ç¤ÏÄÅÅÄ¤ËÁ´¤¯»õ¤¬Î©¤¿¤º¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê½÷¡¢¤ªÁ°¤Ë¤¯¤ì¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¼Î¤Æ¥¼¥ê¥Õ¤òÅÇ¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂÀÂ¢¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤ÎÂçÀÐ¥é¥¤¥¢¥óÂçÍ´¡£¡ÖÂÀÂ¢¤Ç¤·¤¿¡ªÀ¨¤¤·ù¤ÊÅÛ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ªÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ªTver ¤Ç¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤È¿¹»³¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ç¸ø³«¡£¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ëÆùÂÎÈþ»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÂçÀÐ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡ª¤¢¤ÎÂîµå¤Î¼å¤¤¥â¥é¥Ï¥éÃË⁉¡×¡ÖÂÀÂ¢¤Ï·Ý¿Í¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Âîµå¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã²¼¼ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀ¼½Ð¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤ï(¾Ð)¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã»Ò¶¡¤ß¤¿¤¤¤ÊÀú¤êÊý¤¹¤ë¾å¤Ë¡¢Âîµå¤¬¼å¤¤¤È¤³¤í¤¬Ä¶ÀäÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¸ÆµÛ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¾Ð¤Ã¤¿¤ï¡×¡ÖÂîµå²¼¼ê¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¤Å¾¤²¤¿¤ï¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£